Vijeće ministara odobrilo 1,58 miliona KM IDDEEA-i za izdavanje ličnih dokumenata

Ali Huremović

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 68. izvanrednoj telefonskoj sjednici jednoglasno je usvojilo odluku kojom se Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH odobrava 1.589.000 KM iz tekuće pričuve budžeta institucija BiH za 2025. godinu. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva civilnih poslova.

Odobrena sredstva namijenjena su za izvršavanje ugovornih obaveza koje se odnose na nabavku registarskih tablica, ličnih iskaznica, vozačkih dozvola i putnih isprava. Time se omogućava nesmetan nastavak procesa izdavanja ličnih dokumenata i registarskih oznaka u Bosni i Hercegovini, budući da je IDDEEA ranije dobila umanjena budžetska sredstva u odnosu na planirane potrebe.

Ova odluka osigurava kontinuitet rada sistema ličnih dokumenata koji je od ključnog značaja za građane i institucije. Za njenu realizaciju zaduženi su IDDEEA BiH i Ministarstvo finansija i trezora BiH.

