Održana promocija knjige ‘Pedijatrija i zdravstvena njega’

U ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli održana je promocija knjige prof.dr Fahrije Skokić “Pedijatrija i zdravstvena njega”. Knjiga je namijenjena studentima medicine, a u njenom pisanju učestvovalo je 46 saradnika iz različitih grana medicinskih nauka.

– Knjiga je praktično univerzitetski udžbenik i ona je namijenjena prvenstveno studentima specijalizantima ne samo pedijatrije nego i šire s obzirom da je pedijatrija kompleksna grana medicine onda je morala da se uvrsti veliki broj saradnika, a 46 saradnika je prilično impozantan broj, jer je svako pisao iz svog domena ono što najbolje zna. Sestre su svojim trudom i radom pokazale da su bile svjesne nedostatka literature tokom svog školovanja i napisali su dio na koji sam posebno ponosna. Dio su napisali ortopedi, dio oftalmolozi, dječiji hirurzi, psiholozi… Ovo je samo uvod pedijatriju, neko će proširiti ovo znanje i proširit će ovu oblast jer pedijatrija obuhvata puno toga. Uostalom ona je grana medicine usmjerena zdravom i bolesnom djetetu i smatramo je preventivnom granom odrasle dobi – kaže autorica prof.dr Fahrija Skokić.

Promociji u ateljeu Ismet Mujezinović prisustvovao je veliki broj kolega s kojima je provela radni vijek, kolega kojima je bila mentor u izradi magistarsgog rada ili doktorske disertacije, ali i studenti koji tek usvajaju nova znanja. Iako je faktički u penziji profesorica Skokić planira svoje zaslužene penzionerske dane posvetiti pisanju i pedijatriji.

– Malo je neobično kada čovjek ide u penziju, a ja sam sad već otišla u penziju, da piše univerzitetski udžbenik. Međutim, imala sam svoju profesoricu Balić koja je govorila da za neke stvari nikad nije kasno ako su ispravne. Sigurno ću nastaviti pisati da li segmente ili neke oblasti pedijatrije, ali dok me zdravlje bude služilo i dok me porodice bude podržavala radit ću kao i do sada – kaže profesorica Skokić.

Promotori knjige bili su akademik prof.dr Husref Tahirović i prof.dr Nada Mladina.