Održane radionice za kuhare iz vrtića i škola u FBiH u sklopu programa “Zdravo jedi, zdravo rasti”

Jasmina Ibrahimović

U okviru realizacije sedme faze intersektorskog Programa “Zdravo jedi, zdravo rasti”, čiji je opći cilj unaprjeđenje ishrane dojenčadi, predškolske i školske djece u Federaciji BiH te poboljšanje stanja njihove uhranjenosti, rasta i razvoja, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, organizirao je i proveo ciklus interaktivnih radionica za kuharsko osoblje iz 38 odgojno – obrazovnih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Interaktivne radionice imaju za cilj izgraditi kapacitet kuharskog osoblja u odgojno-obrazovnim ustanova dodatnom edukacijom o osiguranju zdravstvene ispravnosti hrane, principima zdrave ishrane i kvaliteti i nutritivnim sadržajima obroka. Održavale su se tokom septembra i oktobra 2025. godine u suradnji s Udruženjem kuhara u BiH, dosegnuvši brojku od 110 sudionika iz svih kantona Federacije BiH.

“Ishrana djece ključna je za zdravlje i razvoj, a kuhinjsko osoblje ima važnu ulogu u zdravlju djece. Polaznici radionica dodatno su educirani o ishrani i zdravlju, osiguranju zdravstvene ispravnosti hrane i kako unaprijediti jelovnike odgojno-obrazovnih ustanova da bi se uskladili sa standardima i normativima ishrane, odnosno Smjernicama za zdravu ishranu djece predškolskog i školskog uzrasta koje je donijelo Federalno ministrstvo obrazovanja i nauke u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i uz stručno-tehničku ekspertizu Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Kuharskom osoblju demonstrirana je priprema zdravih obroka i receptura”, rekla je prim. dr. sc. Aida Filipović Hadžiomeragić, voditeljica Programa “Zdravo jedi, zdravo rasti” i voditeljica Odjela za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije BIH.

Polaznicima radionica podijeljeni su radni, edukativni i promotivni materijali koje je producirao Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH. Od edukativnih materijala izdvajaju se “Vodič za zdravu ishranu predškolske djece – Priručnik za roditelje, “Vodič za zdravu ishranu predškolske i školske djece – Priručnik za odgojno-obrazovno osoblje” i „Vodič za zdravu ishranu školske djece“.

Podsjetimo, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kao koordinirajuća stručno-tehnička institucija na nivou Federacije BiH za pitanja ishrane dojenčadi i djece, u suradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva, Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke/znanosti, UNICEF-om Bosne i Hercegovine te nizom vladinih i nevladinih partnera s lokalnog nivoa, nizom aktivnosti realizira sedmu fazu Programa „Zdravo jedi, zdravo rasti“. Opći cilj Programa je unaprjeđenje ishrane dojenčadi, predškolske i školske djece u Federaciji BiH te poboljšanje stanja njihove uhranjenosti, rasta i razvoja.

Sve aktivnosti sedme faze Programa “Zdravo jedi, zdravo rasti” finansira UNICEF u Bosni i Hercegovini.

