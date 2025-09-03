Održano ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu protiv Emira Selimovića

Jasmina Ibrahimović
/VIDEO/ Počelo ročište Emiru Selimoviću osumnjičenom za ubistvo supruge i sina

Pred Kantonalnim sudom u Tuzli održano je ročište za izjašanjenje o krivnji u predmetu koji se po potvrđenoj optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona od 04.08.2025. godine, vodi protiv Emira Selimovića, optuženog da je u sticaju počinio dva krivična djela Ubistvo na podmukao način.

Optuženi se izjasnio da nije kriv za krivična djela koja mu se optužnicom stavljaju na teret.

Prema Zakonu o krivičnom postupku FBiH, sudija za prethodno saslušanje će predmet (03 0 K 025535 25 Kps) proslijediti Vijeću Kantonalnog suda u Tuzli radi zakazivanja glavnog pretresa.

Podsjećamo, Selimović je optužen da je 12. februara 2025. godine u ranim jutarnjim satima, u porodičnom stanu u Kalesiji, radnjama detaljno opisanim u optužnici, na podmukao način počinio dva krivična djela Ubistva, supruge i maloljetnog sina.

