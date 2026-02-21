Oglašena prodaja Koksare Lukavac

Koksara Lukavac
Foto: Koksara Lukavac

Objavljen je prvi javni poziv za prikupljanje ponuda zainteresovanosti za kupovinu imovine preduzeća Koksara d.o.o. Lukavac – u stečaju, čime je započet proces unovčenja jedne od najvećih industrijskih cjelina u Tuzlanskom kantonu.

Stečajni postupak otvoren je rješenjem Općinskog suda u Tuzli 10. novembra 2025. godine, dok je Skupština povjerilaca 11. februara 2026. godine donijela odluku o pokretanju postupka prodaje.

Tri modela prodaje

Javnim pozivom predviđene su tri opcije. Prva se odnosi na prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica, čija je procijenjena vrijednost 225.854.131 KM. Druga podrazumijeva prodaju cjelokupne imovine kao jedinstvene cjeline, procijenjene na 201.264.686,42 KM.

Treća mogućnost je prodaja pojedinačnih organizacionih i proizvodnih cjelina, među kojima su Energana, Fabrika AMK (anhidrid maleinske kiseline) sa solarnom elektranom, pogon koksare (priprema, koksovanje, kondenzacija, V baterija), željeznički saobraćaj, Azotara, mašinska radionica – remont, filter stanica, kao i ostala imovina, uključujući zemljišne parcele i imovinu van fabričkog kruga, prenosi Biznisinfo

Zainteresovani kupci mogu dostaviti ponude i za pojedine pogone ili dijelove zemljišta.

Finansijski kriteriji

Za ponude koje se odnose na kupovinu pravnog lica ili cjelokupne imovine obavezno je navođenje ponuđene cijene i dostavljanje dokaza o finansijskoj sposobnosti. Potrebno je priložiti potvrdu banke o solventnosti za posljednjih šest mjeseci, potvrdu o stanju na računu u minimalnom iznosu od 500.000 KM te bilanse stanja i uspjeha iz posljednjih finansijskih izvještaja dostavljenih Finansijsko-informatičkoj agenciji.

Nakon zaprimanja ponuda, daljnje odluke o načinu i uslovima prodaje stečajne mase donosit će Odbor povjerilaca. Javni poziv otvoren je do 27. februara 2026. godine.

Prodaja Koksare Lukavac predstavlja značajan trenutak za industrijski sektor Lukavca i Tuzlanskog kantona, imajući u vidu da je riječ o kompleksu koji je decenijama bio jedan od ključnih energetskih i hemijskih kapaciteta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Nakon višegodišnjih pokušaja održavanja proizvodnje i pronalaska investitora, donesena je odluka o gašenju proizvodnje, čime je okončan rad jedne od nekada najznačajnijih metalurških i hemijskih fabrika u zemlji.

