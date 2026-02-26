Vlada TK pokreće programe zbrinjavanja radnika Koksare Lukavac

Vlada Tuzlanskog kantona učinit će sve što je u okvirima njene moći i nadležnosti kako bi pomogla u procesu socijalnog zbrinjavanja radnika lukavačke Koksare, koji usljed gašenja ovog nekadašnjeg giganta ostaju bez radnog angažmana. Ovo je dogovoreno na današnjem interresornom sastanku, organiziranom na inicijativu premijera TK Irfana Halilagića, a kojem su prisustvovali i gradonačelnik Lukavca Edin Delić, stečajni upravnik u Koksari Almir Bajrić, ministri u Vladi TK Fadil Alić i Suad Mustajbašić, direktor Službe za zapošljavanje Miralem Softić, te saradnici i predstavnici radnika Koksare.

„Vlada Tuzlanskog kantona hoće i mora učiniti sve kako bismo ovaj proces tranzicije za radnike Koksare učinili što lakšim i prihvatljivijim. Programi za penzionisanje, kao i programi ponovnog zapošljavanja moraju biti u službi ovih ljudi. Također, zajedno sa gradonačelnikom već razgovaramo sa brojnim privrednicima u Lukavcu, ali i šire, da preuzmu dio radno sposobnih dosadašnjih uposlenika Koksare i onih radnika koji su voljni nastaviti svoj socijalni angažman. Također, tu su i programi podrške samozapošljavanju, otvaranju novih poslova ili obrta, na koje će ti radnici, ako budu željeli moći aplicirati, a za one koji više nisu u stanju ili se ne žele ponovno zaposliti, prilagodit ćemo naše socijalne programe kako bismo im pomogli lakši odlazak u zasluženu penziju“, rekao je danas premijer Halilagić.

S obzirom da je stečajni upravnik Bajrić kao prioritet istaknuo penzionisanje 20-tak radnika koji ispunjavaju uslove za odlazak u penziju, dana je dogovoreno da u narendim danima Koksara Ministarstvu za rad i socijalnu politiku dostavi spisak radnika sa potrebnim podacima kako bi se što prije raspisao javni poziv i konkretno krenulo sa ovom procedurom.

Uporedo sa ovim dogovoreno je da se provode i druge aktivnosti i pripremaju spiskovi u cilju ponovnog zapošljavanja preostalih radnika Koksare.

Također, danas je istaknuto da se u ovaj proces, sa aspekta zakonske odgovornosti, ali i finansijske raspoloživosti mora uključiti i Vlada Federacije BiH, te će u danima koji slijede, biti upućen i službeni zahtjev da i Vlada Federacije BiH osigura određena sredstva i u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje pomogne procese socijalnog zbrinjavanja radnika Koksare.