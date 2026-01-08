Oglasila se Granična policija o planiranom napadu na granične prijelaze

Adin Jusufović
Granicna policija

Granična policija Bosne i Hercegovine oglasila se povodom informacija o navodnom planiranom napadu na granične prijelaze, potvrdivši da je riječ o netačnim navodima.

Nakon što je od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske zaprimila obavijest, policija je, u saradnji s drugim sigurnosnim agencijama, odmah poduzela preventivne mjere i pojačala aktivnosti na terenu.

U skladu s važećim procedurama izvršene su detaljne provjere i operativno-taktičke aktivnosti, nakon čega je utvrđeno da ne postoji stvarna prijetnja. Iz Granične policije BiH istaknuta je važnost brze i profesionalne saradnje domaćih institucija i međunarodnih partnera, naglašavajući da razmjena informacija ima ključnu ulogu u očuvanju sigurnosti.

Granična policija poručuje da ostaje spremna odgovoriti na sve izazove te nastavlja ulagati u ljudske i tehničke kapacitete, s ciljem zaštite državne granice i suzbijanja svih oblika prekograničnog kriminala i nezakonitih migracija.

