OHR: Naziv „Srpska kuća“ u Brčkom nije u skladu s multietničkim karakterom Distrikta

Adin Jusufović
srpska kuca
Ured visokog predstavnika oglasio se povodom postavljanja naziva „Srpska kuća“ na zgradu u Brčko Distriktu, ocijenivši da takav naziv nije u skladu s multietničkim karakterom Distrikta i Bosne i Hercegovine.

Iz OHR-a navode da su se u javnosti pojavile neprovjerene tvrdnje prema kojima je kupovina napuštenog objekta nekadašnje kockarnice u Brčkom, koju je 2025. godine izvršio Ugostiteljski servis Republike Srpske, predstavljala prijetnju provedbi Konačne arbitražne odluke za Brčko ili moguće kršenje Ustava BiH, odnosno Statuta i zakona Distrikta. Ističu da je supervizor za Brčko već mjesecima u kontaktu s Vladom Republike Srpske i rukovodstvom Brčko Distrikta u vezi s ovim pitanjem.

Kako navode, pravovremeno uklanjanje spornog natpisa doprinijelo bi stvaranju pozitivne atmosfere za dijalog o drugim otvorenim pitanjima koja se tiču ovog objekta. Podsjećaju i na raniju korespondenciju iz septembra 2025. godine između supervizora i generalnog sekretara Vlade Republike Srpske, u kojoj je naglašeno da nijedan entitet ne može vršiti izvršnu vlast u Brčko Distriktu, osim u slučajevima izričito predviđenim Statutom. Supervizor je, kako se navodi, izrazio povjerenje da će rukovodstvo Brčko Distrikta pitanje riješiti u interesu svih strana i u skladu s važećim propisima.

