Okončan uviđaj u Domu penzionera Tuzla: Potvrđeno 12 žrtava požara

Uviđaj u Domu penzionera Tuzla, nakon tragičnog požara koji je izbio 4. novembra i u kojem je život izgubilo više štićenika, danas je okončan. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla potvrđeno je da je preminula još jedna žena, S.T. (rođena 1941. godine), čime je broj žrtava povećan na 12.

Prema informacijama iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, u narednom periodu Tužilaštvu će biti dostavljeni izvještaji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, vještaka elektro struke, te vještaka za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu. Uzroci požara bit će poznati nakon analize nalaza i mišljenja stručnih lica i istražitelja.

Do sada je potvrđeno da je u požaru stradalo šest muškaraca i šest žena, svi štićenici Doma penzionera Tuzla. Prema preliminarnim rezultatima obdukcija, koje su vještaci usmeno saopštili Tužilaštvu, svih jedanaest ranije preminulih osoba nastradalo je uslijed gušenja, odnosno trovanja ugljičnim monoksidom, dok je tijelo jedne žrtve djelimično opožareno.

Obdukcija tijela danas preminule žene bit će obavljena u narednom periodu.

Tužilaštvo TK objavilo je inicijale i godišta stradalih, uz napomenu da se poštuju Smjernice za objavljivanje sudskih i tužilačkih akata i etički standardi izvještavanja o žrtvama.

Inicijali preminulih ženskih osoba su: R.K. (1947), R.Dž. (1940), M.L. (1936), S.T. (1950), H.J. (1935) i S.T. (1941).

Muških osoba: Z.B. (1958), A.I. (1944), J.L. (1944), Z.M. (1952), M.M. (1929) i A.P. (1948).

Izjavu o obavljenom uviđaju i rezultatima obdukcija danas će u 15 sati ispred zgrade Tužilaštva dati glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva TK.