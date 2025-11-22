Onkološka nutricionistkinja tvrdi da kod kuće uvijek ima ovih pet namirnica

Foto: Ilustracija/ Pexels/ Hrana

Prehrana ima snažnu ulogu u očuvanju zdravlja, pa tako i u prevenciji raka, jer utiče na upalne procese u tijelu, hormone, rad imuniteta i oksidativni stres.

„Ono što jedemo utiče na to koliko je organizam sklon upalama, kako se regulišu hormoni, kako radi naš imunitet i čak na to kako se naši geni ‘ponašaju’“, objašnjava onkološka dijetetičarka Alison Tierney za Parade. Slično ističe i nutricionistkinja Jeanna Rich, naglašavajući da pravilna ishrana pomaže spriječiti oksidativni stres, stanje koje može doprinijeti nastanku raka.

Prema podacima Američkog društva za rak, oko 20 posto karcinoma povezano je s nepravilnom ishranom, prekomjernom tjelesnom masom, nedostatkom fizičke aktivnosti i prevelikim unosom alkohola. Zato stručnjaci za onkološku ishranu izdvajaju nekoliko namirnica koje mogu pomoći u smanjenju rizika. Tierney objašnjava koje se od njih uvijek nalaze u njenoj kuhinji.

1. Tofu i sojino mlijeko

Namirnice na bazi soje, poput tofua i sojinog mlijeka, povezane su s manjom vjerovatnoćom razvoja određenih vrsta raka. Sadrže izoflavone, biljne spojeve koji, prema Tierney, djeluju na estrogenske receptore na način koji pomaže u regulaciji hormona i smanjuje rizik od hormonski zavisnih karcinoma.

2. Lanene sjemenke

Mljevene lanene sjemenke obiluju lignanima, biljnim spojevima koji doprinose hormonskoj ravnoteži i mogu umanjiti rizik od raka dojke. Istraživanja pokazuju da proteini lana utiču na kretanje i ponašanje ćelija raka, što može smanjiti njihovo širenje. Preporuka je jedna do dvije kašike dnevno, dodate u zob, jogurt ili smoothie.

3. Brokula

Brokula i ostale vrste kupusnjača sadrže sulforafan i indole, spojeve koji pomažu neutralisati kancerogene materije i podržavaju razgradnju estrogena, objašnjava Tierney. Rich dodaje da ovo povrće potiče popravku DNK i smanjuje aktivaciju štetnih tvari. Stručnjaci savjetuju konzumaciju nekoliko puta sedmično.

4. Bobičasto voće

Maline, borovnice i drugo bobičasto voće bogato je antocijanima i vitaminom C. Istraživanja pokazuju da ove namirnice mogu spriječiti pojavu određenih vrsta raka i usporiti njihov razvoj. Tierney naglašava da zamrznute bobice imaju jednaku nutritivnu vrijednost kao i svježe, te pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i oštećenja DNK.

5. Grah i leća

Grah i leća bogati su vlaknima i biljnim proteinima, što pomaže stabilizaciji šećera u krvi i smanjenju nivoa inzulina i IGF-1 hormona, koji su povezani s rastom ćelija raka. Njihova vlakna, otporni skrob i fenolni spojevi podržavaju zdrav mikrobiom i smanjuju upale. Brojna istraživanja povezuju veći unos vlakana sa smanjenim rizikom od raka debelog crijeva, dojke i jajnika.

Snaga raznovrsnih biljnih namirnica

Rich preporučuje unošenje različitih boja voća, povrća, žitarica, mahunarki i orašastih plodova, jer svaka boja donosi jedinstvene fitonutrijente koji štite ćelije i doprinose dugoročnom zdravlju. Raznovrsna ishrana jača mikrobiom, poboljšava rad imuniteta i smanjuje upalne procese. Posebno naglašava važnost dovoljnog unosa vode, jer dehidracija povećava oksidativni stres, dok adekvatna hidracija podržava zdravlje ćelija i izbacivanje toksina.

