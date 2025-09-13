Opća skupština UN-a: Hrvatska glasala za rezoluciju o budućoj palestinskoj državi bez Hamasa

Hrvatska je bila među 142 zemlje koje su u petak u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda glasale za rezoluciju kojom se želi ojačati napori u pronalaženju trajnog rješenja izraelsko-palestinskog sukoba na osnovu modela dvije države.

Rezoluciju su pripremile Francuska i Saudijska Arabija, a usvojena je sa 142 glasa za, 10 protiv – među kojima su Izrael i Sjedinjene Američke Države – dok je 12 država bilo suzdržano. Jedina evropska zemlja koja je glasala protiv bila je Mađarska.

Dokument naglašava potrebu za okončanjem rata u Gazi te pravednim i trajnim mirom, a ujedno osuđuje Hamas, tražeći da preda oružje i oslobodi sve taoce.

„Osuđujemo napade koje je Hamas počinio 7. oktobra protiv civila“ i „Hamas mora osloboditi sve taoce“, navodi se u rezoluciji.

Izrael je odluku odbacio, nazivajući je „sramotnom“.

„Izrael kategorički odbija odluku Opće skupštine UN-a“ koja je „sramotna“, poručio je na mreži X glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova Oren Marmorstein, optuživši Opću skupštinu da je „politički cirkus koji nema veze sa stvarnošću“. Dodao je da se u tekstu deklaracije ne pominje činjenica da je Hamas, odbijanjem da preda taoce i položi oružje, odgovoran za nastavak sukoba.

„Njujorška deklaracija“, na sedam stranica, rezultat je međunarodne konferencije koju su u julu organizovale Francuska i Saudijska Arabija, a koju su Sjedinjene Države i Izrael bojkotirali. Dokument predviđa i mogućnost raspoređivanja „privremene međunarodne stabilizacijske misije“ u Gazi, pod mandatom Vijeća sigurnosti UN-a, s ciljem zaštite civila, jačanja kapaciteta palestinske države i pružanja sigurnosnih garancija i Palestini i Izraelu.

Oko tri četvrtine od 193 članice UN-a već priznaje palestinsku državu. Najavljeno je da će tokom zasjedanja Opće skupštine, koja počinje 22. septembra, nekoliko zemalja slijediti primjer francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i formalno priznati Palestinu, što se vidi i kao dodatni pritisak na Izrael da prekine rat u Gazi, započet nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine.