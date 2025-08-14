Opozicija u RS razmatra zajedničkog kandidata za predsjednika entiteta

Opozicione stranke u Republici Srpskoj održat će naredne sedmice sastanak na kojem će razmotriti političku situaciju nakon što je Centralna izborna komisija (CIK) BiH oduzela mandat predsjedniku RS Miloradu Dodiku, potvrđujući pravosnažnu presudu Suda BiH.

V.d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović potvrdio je za Fenu da će tema biti i eventualni zajednički kandidat opozicije za prijevremene izbore, ali smatra da je za konkretna imena još rano. „Prvo ćemo zauzeti stranački stav, pa vidjeti dalje. Moj lični stav je da opozicija treba imati jednog kandidata“, rekao je Radulović, dodajući da unutar SDS-a postoje različita mišljenja.

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić očekuje da SDS bude tačka okupljanja opozicije i potvrđuje da će sastanak biti održan naredne sedmice. „Prije priče o kandidatu, CIK mora raspisati izbore, a mi usaglasiti stavove o aktuelnim temama, uključujući presudu predsjedniku RS i najavljeni referendum“, kazala je, naglasivši da je njen pokret protiv referenduma.

Trivić odbacuje prijedlog predsjednika PDP-a Draška Stanivukovića da cijela politička scena RS podrži jednog zajedničkog kandidata, ističući da opozicija treba imati svog.

CIK BiH je 6. augusta donio odluku o prestanku Dodikovog mandata, nakon što je Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo presudu kojom je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija. Dodikov advokat uložio je žalbu. Ako odluka bude potvrđena, izbori bi se trebali održati u roku od 90 dana, a prema riječima Igora Crnatka (PDP), to bi moglo biti sredinom oktobra.

Opozicioni blok čine SDS, PDP, Narodni front, Lista za pravdu i red, te Nezavisni pokret „Svojim putem“ Igora Radojičića.