OSCE: Odluka CIK-a BiH o Dodiku je zakonita i obavezujuća za sve učesnike izbora
Odluka CIK-a BiH, kojom je oduzet mandat predsjedniku entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku, donesena je u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i obavezujuća je za sve učesnike izbornog procesa, saopćeno je iz Misije OSCE-a u BiH.

U izjavi za agenciju Fena, Misija OSCE-a podsjeća da su sve odluke Centralne izborne komisije BiH definisane zakonom, te da postoji jasno propisana mogućnost žalbi i pritužbi, o kojima odlučuju nadležne pravosudne institucije u zakonskim rokovima.

Ističu kako je važno da izborni zvaničnici na svim nivoima djeluju profesionalno, nezavisno i bez političkih pritisaka, te pozivaju političke aktere da poštuju odluke CIK-a BiH i institucija koje su zadužene za njihovo provođenje.

Na pitanje da li je moguća destabilizacija sigurnosne i političke situacije u BiH u slučaju opstrukcija prijevremenih izbora, iz Misije OSCE-a naglašavaju da bi svaki pokušaj sprječavanja izbornog procesa predstavljao direktno kršenje demokratskih principa i vladavine prava.

Dodaju da će Misija OSCE-a nastaviti pratiti sve aktivnosti vezane za izbore u BiH, te da će pružati podršku kako bi se osigurao integritet izbornog procesa.

