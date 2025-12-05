Otrov na tanjiru: Evo koje voće i povrće je proglašeno za najzagađenije

Izbjegavanje voća i povrća koji su najviše tretirani pesticidima sve se češće navodi kao važan korak ka zdravijem načinu života, a jagode i spanać već godinama drže vrh liste proizvoda koji sadrže najviše otrovnih tragova.

Voće i povrće ostaju temelj svake uravnotežene ishrane, ali ništa manje nije bitno da ono što jedemo bude sigurno, čisto od prljavštine i štetnih hemikalija.

Zašto su jagode i spanać apsolutni rekorderi

Radna grupa za životnu sredinu, neprofitna organizacija koja od 2004. godine rangira neorganske proizvode s najvećim prisustvom pesticida, ponovo je objavila listu poznatu kao prljava dvanaestorka.

Ove godine utvrđeno je da je 75 posto svih testiranih konvencionalnih svježih proizvoda sadržavalo ostatke potencijalno opasnih hemikalija, dok je kod onih koji su ušli u prljavu dvanaestorku čak 95 posto uzoraka imalo pesticide.

Jagode i spanać ponovo zauzimaju prva dva mjesta, što je trend koji se ponavlja iz godine u godinu. Stručnjaci upozoravaju i na značajan rast količine pesticida u grožđu, koje je među proizvodima s najvećim pogoršanjem po pitanju čistoće.

Zdravstveni rizici o kojima govore stručnjaci

Prema informacijama Centara za kontrolu i prevenciju bolesti, pojedini pesticidi su u studijama na ljudima dovođeni u vezu s problemima poput spontanih pobačaja, urođenih mana te poteškoća u učenju i razvoju djece.

Upravo zbog toga stručnjaci naglašavaju važnost da potrošači znaju koji proizvodi nose najveći rizik, kako bi mogli donijeti informirane odluke o svojoj ishrani.

Potpunu listu voća i povrća s najvećim količinama pesticida ove godine čine jagode, spanać, kelj i raštan, grožđe, breskve, kruške, nektarine, jabuke, babura i ljuta paprika, trešnje, borovnice i boranija, što potvrđuje da su neki od najpopularnijih sezonskih proizvoda ujedno i najproblematičniji.