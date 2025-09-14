Ovih pet namirnica ne biste trebali kupovati u supermarketima

Bez obzira na to brinemo li više o zdravlju ili o novčaniku, postoje namirnice koje nikako nije dobro kupovati u supermarketima. Velike količine šećera, nezdravih masti, soli i aditiva dugoročno povećavaju rizik od dijabetesa, bolesti srca i drugih hroničnih oboljenja. Osim toga, kada se naviknemo na hranu punu pojačivača ukusa, povratak prirodnim i zdravim navikama postaje mnogo teži.

Među brojnim proizvodima koji privlače s polica, izdvajaju se oni koje je najbolje izbjegavati.

Prerađene žitarice

Iako se predstavljaju kao zdrave, mnoge prerađene žitarice imaju visok sadržaj šećera i malo vlakana. Takav sastav izaziva nagle skokove šećera u krvi i doprinosi gojenju. Kupci često misle da biraju zdrav doručak, ali zapravo posežu za nutritivno siromašnim proizvodom.

Kocke i baze za supe

Industrijske kocke i baze obiluju solju, aditivima, konzervansima i vještačkim aromama. Supa pripremljena od svježih sastojaka mnogo je zdravija i ukusnija, a lako se može napraviti unaprijed i zamrznuti za kasniju upotrebu.

“Lažni” sirevi

Zamjene za sir često sadrže štetne sastojke poput škroba, boja, aroma i emulgatora (E407, E412, E417), koji mogu izazvati probavne tegobe. Niska cijena najčešće znači slab kvalitet, a najbolji pokazatelj je lista sastojaka. Prirodni sir ima kratak sastav, dok sireve u kriškama ili već naribane treba izbjegavati.

Mljeveno meso

Pakovano mljeveno meso je rizično jer se ne zna od kojih dijelova potiče niti koliko dugo stoji. Istraživanja pokazuju da deklaracije često ne odgovaraju sadržaju. Najbolje je kupiti komad mesa i zamoliti mesara da ga samelje, čime se osigurava kvalitet i svježina. Obratite pažnju na boju, miris i teksturu – svježa govedina treba da bude crvena, bez neprijatnog mirisa i sluzave površine.

Kreme za kuhanje

Pavlake za kuhanje sadrže dodatne masti i aditive, ali ne obogaćuju ukus jela, već ga često narušavaju. Umjesto njih, kao zdravija opcija mogu poslužiti punomasno mlijeko s malo maslaca, grčki jogurt ili maskarpone.