Ovog vitamina zimi najviše nedostaje, a tijelo brzo šalje upozorenja

Edina Rizvić Aščić
Foto:Namaximum

Vitamin D ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja, jer jača imunitet, pomaže organizmu u borbi protiv infekcija, utiče na raspoloženje i smanjuje rizik od razvoja brojnih hroničnih bolesti. Vitamin D je neophodan i za pravilnu apsorpciju kalcijuma, što direktno utiče na zdravlje kostiju i zuba.

Iako se najveći dio vitamina D stvara izlaganjem kože sunčevoj svjetlosti, u zimskim mjesecima ta mogućnost je znatno ograničena, zbog čega vitamin D često unosimo upravo putem ishrane.

Riba kao najbogatiji prirodni izvor

Masne ribe poput lososa, sardina, pastrmke, tune i skuše ubrajaju se među najbogatije prirodne izvore vitamina D. Jedan obrok lososa može pokriti i do 80 posto dnevnih potreba za ovim vitaminom.

Osim vitamina D, ove ribe sadrže i značajne količine omega-3 masnih kiselina koje su važne za zdravlje srca, krvnih sudova i mozga. Redovno uključivanje ribe u jelovnik tokom zime može imati višestruke koristi za cijeli organizam.

Jaja i gljive kao svakodnevna podrška

Jaja su još jedan vrijedan izvor vitamina D, pri čemu se najveća količina nalazi u žumanjku. Osim vitamina D, žumanjak sadrži i vitamine B kompleksa, vitamine A i E, kao i minerale poput željeza, cinka i kalcijuma.

Nutritivno najbogatija su jaja kokoši koje se uzgajaju na otvorenom. Gljive, s druge strane, predstavljaju rijedak biljni izvor vitamina D. Vrganji, šampinjoni i shiitake gljive mogu sadržavati značajne količine ovog vitamina, posebno ako su bile izložene prirodnom UV zračenju.

Koliko vitamina D je dovoljno i na šta treba paziti

Prosječne dnevne potrebe za vitaminom D kreću se između 400 i 800 IU, ali ta količina zavisi od starosti, boje kože i općeg zdravstvenog stanja. Na tržištu se može pronaći i hrana obogaćena vitaminom D, poput mliječnih proizvoda, jogurta, biljnih napitaka od soje, zobi ili badema, margarina i žitarica za doručak.

Ipak, sa suplementima treba biti oprezan jer tijelo ne može izlučiti višak vitamina D, a prekomjerne količine mogu dovesti do oštećenja bubrega, srca i krvnih sudova. Ako postoji sumnja na manjak ili potreba za dodatnim unosom, savjetovanje s ljekarom je najpouzdaniji korak, prenosi Pun kufer.

 

