Ovu čestu grešku s grijanjem rade mnogi, a može vas skupo koštati svake godine

Dolaskom zime mnogi automatski pojačavaju grijanje kako bi dom bio što topliji, ali uz visoke cijene energenata važno je razumjeti gdje toplina zapravo odlazi i kako izbjeći nepotrebno trošenje. Stručnjaci upozoravaju da brojni ljudi prave iste, vrlo česte greške koje povećavaju račune, a da toga nisu ni svjesni.

Stručnjak za energetsku efikasnost Jamie Burns objašnjava za Express.co da većina misli kako dobro upravlja grijanjem, ali nekoliko sitnih navika može donijeti značajne uštede. Prema njegovim riječima, poznavanje vlastitog sistema grijanja može napraviti veliku razliku i u udobnosti i u konačnom iznosu na računu.

Jedna od najčešćih grešaka je zagrijavanje prostorija koje se uopće ne koriste, poput dodatnih soba ili hodnika kroz koje se samo prolazi. „Grijanje takvih prostora smanjuje protok topline tamo gdje vam zaista treba“, kaže Burns i savjetuje da se u takvim prostorijama radijatori jednostavno zatvore.

Drugi veliki problem su pogrešne postavke termostata i neadekvatni rasporedi grijanja. Održavanje istog režima tokom cijelog dana, bez prilagođavanja pojedinim prostorijama, troši mnogo više energije nego što mislimo. Preporuka je provjeriti koje prostorije je zaista potrebno grijati i jesu li radijatori u ostalima isključeni i izvan programa rada.

Za prostorije koje se griju, ključno je spriječiti gubitak topline. Toplina lako izlazi kroz nezaštićene poštanske sandučiće, dimnjake, tavanske otvore ili prozore s propuhom, pa čak i manje korekcije mogu znatno poboljšati energetsku efikasnost doma.

„Cijene energije i dalje su visoke, pa svaka mala optimizacija može napraviti veliku razliku“, zaključuje Jamie. „Ne radi se o skupim zahvatima, nego o pametnijem korištenju onoga što već imate. Nekoliko promišljenih prilagodbi može učiniti ovu zimu mnogo ugodnijom – bez dodatnih troškova.“