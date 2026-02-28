Penzioneri danas izlaze na ulice Tuzle, ovo su zahtjevi

RTV SLON
Protest penzionera u Tuzli
Foto: RTV Slon/ Arhiva/ Protesti penzionera

Protesti penzionera u Tuzli održava se danas u organizaciji Nove penzionerske/umirovljeničke stranke Tuzla.

Kako su naveli iz ove stranke, protesti penzionera u Tuzli organizuju se zbog dugogodišnjeg nezadovoljstva materijalnim položajem najstarije populacije, ali i drugih socijalno ugroženih građana. I ovoga puta biće ponovljen zahtjev da prosječna mirovina iznosi 52 posto prosječne plate, što smatraju minimumom dostojanstvenog života za penzionere.

Osim pitanja visine penzija, organizatori najavljuju da će tokom skupa govoriti i o stanju u javnom zdravstvenom sistemu, na koje se, kako ističu, građani sve češće žale. Poseban akcenat biće stavljen i na uzroke i posljedice propadanja privrednih sistema u Tuzlanskom kantonu, za koje smatraju da su direktno uticali na ekonomski položaj velikog broja porodica.

Protesti penzionera u Tuzli, kako poručuju organizatori, biće održani mirno i u skladu sa zakonom, uz poziv svim građanima koji se osjećaju socijalno ugroženim da im se pridruže.

