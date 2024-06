Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom dana 10.06.2024. godine (ponedjeljak) na području:

1.Grada Tuzle u ulici Gornji Mosnik od broja 25. do broja 111 u vremenu od 08:30 do 12:13 sati.

2.Grada Lukavca od Zanatskog centra do Doma kulture Lukavac u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.