Počela isplata invalidnina u Federaciji BiH

Arnela Šiljković - Bojić
Novac/Isplata pomoci/isplata podrske/ Isplata penzija/penzije/ pravila za doprinose/ naknada
Foto: RTV Slon/ Novac, konvertibilna marka

Federalno ministarstvo finansija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca i nosioce ratnih priznanja za oktobar, u ukupnom iznosu od 31.068.780,88 KM.

Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, uključujući naknade za tuđu njegu i pomoć te invalidnine za civilne žrtve rata, za prethodni mjesec, u ukupnom iznosu od 26.302.704,41 KM.

Nalozi za isplatu upućeni su prema bankama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.

