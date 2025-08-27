Počela sanacija trotoara u ulici 18. Hrvatske brigade u Tuzli

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle od srijede, 27. augusta 2025. godine započela je radove na sanaciji pješačkog trotoara u ulici 18. Hrvatske brigade, na dionici od raskrsnice s ulicom Rudarska do benzinske pumpe „INA“.

Tokom izvođenja radova neće biti obustave saobraćaja, ali se očekuje otežano i usporeno kretanje vozila u zavisnosti od dinamike radova.

Iz Gradske uprave mole građane i sve učesnike u saobraćaju da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode svoje kretanje do završetka radova.