Počela sanacija trotoara u ulici 18. Hrvatske brigade u Tuzli

Ali Huremović
Počela sanacija trotoara u ulici 18. Hrvatske brigade u Tuzli
Foto: Google maps screenshot

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle od srijede, 27. augusta 2025. godine započela je radove na sanaciji pješačkog trotoara u ulici 18. Hrvatske brigade, na dionici od raskrsnice s ulicom Rudarska do benzinske pumpe „INA“.

Tokom izvođenja radova neće biti obustave saobraćaja, ali se očekuje otežano i usporeno kretanje vozila u zavisnosti od dinamike radova.

Iz Gradske uprave mole građane i sve učesnike u saobraćaju da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode svoje kretanje do završetka radova.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Chair Airlines uvodi nove linije, među njima i Tuzla – Cirih

Vijesti

Dženaza Samiru Mustafiću u petak, 29. avgusta

Vijesti

CIK sutra odlučuje o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS-a

Vijesti

Markale: Tri decenije od drugog masakra

Tuzla i TK

Forum u Tuzli: Podrška zapošljavanju Roma i Romkinja

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]