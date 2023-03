Počeo rad na prvoj bh. kraljevskoj operi ‘Tvrtko, kralj bosanski’

Projekt od najvišeg društvenog i kulturnog značaja, prva bosanskohercegovačka kraljevska opera “Tvrtko, kralj bosanski” predstavljen je u Sarajevu, a okupio je više institucija kulture, vladinih i nevladinih organizacija iz čitave Bosne i Hercegovine.

Opera se temelji na romanu “Ljetopis o kralju Tvrtku” autora Jasmina Imamovića. Autor opernog libreta je dramski autor i profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Almir Bašović, a kompozitor je Ammar Jažić.

Inicijator projekta i nosilac izrade opernog libreta i kompozicije je Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”, nosilac izvedbe opere je Narodno pozorište u Sarajevu, u kojem će se prvi put u stoljetnoj historiji te temeljne teatarske kuće izvesti domaća kraljevska opera, a predviđeno je i uključenje i drugih partnera u realizaciji projekta.

Za Bašovića, kao dramskog pisca i dramaturga, opera je izazovan projekt, ali roman nudi dosta materijala za libreto, jer, kako je rekao na konferenciji za medije, prije svega kralj Tvrko kao lice postavljen je u odnosu na Bosnu, on je tretira svojom intuicijom i svojom emocijom, razumom, kao politički, ideološki, ekonomski fenomen.

Ali je ta Bosna, kao i u romanu a izrazio je nadu da će ostati i u operi, nešto živo.

– Nije nikakav ideološki, politički koncept, nije nikakav prostor – Bosna je živi, organski fenomen i prije svega kulturni fenomen. Nadam se da će ova opera izbjeći bilo kakvu mitologizaciju, jer imamo dovoljno historiografskih podataka da ne moramo nikoga “vući za rukav” i nervozno vikati da je Bosne bilo, kao što danas ne moramo, nadam se, nikoga uvjeravati da Bosne još uvijek ima – naglasio je Bašović.

Govoreći o muzičkom aspektu opere, Ammar Jažić je pojasnio da opera, kao najsavršeniji, ali ujedno i najkompleksniji muzičko-scenski oblik, zahtijeva i stavlja pred kompozitora ozbiljan zadatak da se formira djelo koje svojim stilskim umjetničkim i bilo kojim drugim aspektom treba da predstavi savršenostvo izraza, savršenstvo muzike koliko je to moguće.

Opera će biti pisana tonalnim muzičkim jezikom, a sadržavat će i vagnerovske i verdijanske elemente.

– Ova opera će se sastojati od četiri čina, jer ćemo se fokusirati na široki vremenski period života kralja Tvrtka, tako da u četiri čina bi trebao da stane najveći dio priče, da je operom ispričamo – ustvrdio je Jažić.

Opera će biti i velikog formata, jer će pored simfonijskog orkestra, vokalnih solista, sadržavati i elemente baleta, nosit će u sebi i horske dionice, tako da će hor opere NPS-a zauzeti bitan dio.

Kompozitori tradicionalisti, kojima i sam pripada, uvijek se vraćaju i traže muzičke motive iz prošlosti, a to je u ovoj operi teško jer historija etnomuzikologije nema relevantne zapise muzike srednjeg vijeka, osim nešto malo.

– To je otežavajuća okolnost, jer se morate referisati u muzičkom smislu, da vam da neku iskru, ideju, ali vam ipak ostavlja veliki prostor slobode da se napravi jedno djelo koje će nastati samo iz sebe. Vjerujem da ćemo uraditi djelo koje će ostati živjeti dugo iza nas sviju – naglasio je Jažić.

Narodno pozorište Sarajevo, kako je kazala predsjednica UO NPS-a Edina Papo, sa velikim će zadovoljstvom producirati i učestvovati u projektu.

– Opera, drama, balet imaju ogromnu odgovornost predstaviti historijsku vrijednost kao što je vrijeme i trajanje kralja Tvrtka. To je velika inspiracija za sve umjetnike koji će biti uključeni u projekt. Narodno pozorište Sarajevo, sa tri ansambla, Opera, Drama i Balet, sa radošću prihvatamo odgovornost čitanju historije koja je naša i ne može nam je niko uzeti. Nije lako muzikom, pokretom, glasom, slikom, estetikom dočarati period srednjeg vijeka. Ali to je nešto što je važno, kruna našeg postojanja, koja je malo izražena i time je veća radoznalost, kako će sve to zajedno da izgleda – kazala je Papo.

Predsjednik “Preporoda” Sanjin Kodrić je kazao da je motiv za projekt zapravo suština države, kraljevine Bosne koja je tada bila uspješna, progresivna, napredna država, a kralj Tvrtko je bio najveći bosanski državnik, a motiv je i što danas postoje brojna sporenja, kao i sporenje čiji je Tvrtko.

– Osim što je bio državnik kralj Tvrtko je bio i kralj okupitelj. On je samim sobom, porijeklom, vladarskom titulom, Bosnu postavio u središte ovog dijela svijeta, vezujući prijateljskim i rodbinskim vezama Bosnu sa susjednim državama. To je ta lijepa, optimistična ideja i poruka, koju također želimo poslati našom pričom o kralju Tvrtku, vladaru koji Bosnu izvodi na evropsku i svjetsku državnu scenu toga vremena, kao vladara sretne i uspješne države sa sadašnjošću i budućnošću. Kao vladar okupitelj – kazao je Kodrić.

S obzirom na to da je to projekt od najvećeg društvenog značaja, visoki pokrovitelj je član Predsjedništva BiH Denis Bećirević, te je u tom smislu njegov izaslanik Goran Behmen, govoreći o značaju projekta, kazao da u državi koja je dala brojne velikane po prvi puta ćemo imati domaću kraljevsku operu, operu o kralju Tvrtku.

– Ovdje nije riječ o mitologizaciji Bosne, zakašnjelom nacionalnom preporodu, već je riječ o jačanju svijesti da je bosanska država u srednjem vijeku bila ravnopravan partner drugim srednjovjekovnim državama i u potpunosti je bila dio jedne evropske, srednjovjekovne civilizacije čije tekovine mi kroz različite forme baštinimo do dan danas – rekao je Behmen.

Autor romana Jasmin Imamović podsjetio je da kralj Tvrtko Kotromanić ima sjajnu i inspirativnu biografiju.

– On je dragocjenost, otac suverenosti kraljevine Bosne. Mi ćemo imati tog bisera kulturnog naslijeđa ako ga budemo poštovali. Ako budemo to poštovali, onda ćemo imati i samopoštovanje, a kada budemo imali samopoštovanje, tek onda ćemo zaslužiti poštovanje drugih. Drugi ne treba da nas poštuju ako mi sami sebe ne poštujemo – mišljenja je on.

Onima koji negiraju dragocjenost iz kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine, kakva je Tvrtko bosanski, Imamović smatra da je ponajbolji odgovor opera, ali i precizniji i tačniji školski programi i mnogo više rada na strategiji zaštite zajedničkih bh.vrijednosti i to putem obrazovanja, nauke i umjetnosti.

Izrazio je nadu da će projekt rezultirati operom koja će desetljećima biti sastavni dio repertorara NPS i postati jedan od simbola i kulturnih vrednota grada i države.

Učesnici konferencije su pozvali sve zainteresirane da se priključe projektu.

Očekuje se da premijerno opera bude predstavljena za Dan Državnosti BiH – 25. novembra 2024. godine, a izraženo je očekivanje i da će spomenik kralja Tvrtka, koji je radio akademski skulptor Adis Lukač, istoga dana biti postavljen u Sarajevu.

