Počele pripreme reprezentacije BiH u košarci u kolicima za Evropsko prvenstvo

Zvanično su počele pripreme reprezentacije Bosne i Hercegovine u košarci u kolicima za nastup na Evropskom prvenstvu „A“ divizije, koje će od 7. do 19. oktobra biti održano u Sarajevu i okupiti 18 najboljih selekcija Evrope.

Prvi ciklus priprema započeo je danas u Maglaju i trajat će do 1. septembra, a ukupno su planirana četiri ciklusa. Dobrodošlicu reprezentativcima uputio je načelnik općine Maglaj Maid Suljaković, koji je istakao da je ponosan što Maglaj ima priliku ugostiti nacionalni tim ovog atraktivnog sporta i stavio sve resurse općine na raspolaganje.

Reprezentativci će tokom boravka biti smješteni u hotelu „President“, čiji je menadžer Ante Kelavić također izrazio dobrodošlicu. Kako je pojasnio direktor reprezentacije Alaga Pašić, Maglaj je odabran zbog odličnih uvjeta za smještaj i rada u sportskoj dvorani, dok hotel ispunjava sve standarde pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, što je od posebnog značaja za Savez.

Prva dva ciklusa priprema finansijski podržava Federalno ministarstvo kulture i sporta, a nosilac aktivnosti je Savez košarke u kolicima Federacije BiH.