Mladi bh. kik bokseri u Italiji počinju borbu za evropske medalje

Kik boks reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Italiju na Evropsko prvenstvo za kadete i juniore koje će biti održano od 12. do 21. septembra 2025. u gradu Jesolo Lido.

Naša reprezentacija će nastupati pod vodstvom selektora Milana Vikovića. Stručni tim i treneri su Adnan Režović, Senad Ćatić, Igor Grbić, Mustafa Zulić, Nikola Đurić, Bećo Durdžić i Veldin Halilović.

Šef delegcije i predstavnik Saveza na generalnoj skupštini WAKO Europe je generalni sekretar Saveza, Salko Zildžić.

Nakon uspješnih priprema koje su se održale u proteklom periodu na Palama i u Bihaću, naši izabrani takmičari kreću u borbu za medalje, koji u posljednjih nekoliko godina pokazuju izvrsne rezultate.

Posebno su zahvalili BH Telecomu i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na finansijskoj podršci koja je značajno doprinijela kvaliteti priprema i lakšem odlasku na prvenstvo.

– Ta podrška potvrđuje da država i društvo prepoznaju i cijene sportske uspjehe naših mladih sportista, te daje dodatnu motivaciju za još više truda i posvećenosti u promociji bh. sporta na međunarodnoj sportskoj sceni. Želimo im sreću, hrabrost i čvrstu volju da ostvare što bolje rezultate i nastave tradiciju osvajanja medalja na prestižnim međunarodnim takmičenjima – saopćeno je iz Saveza.

