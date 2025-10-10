Počinje isplata novčanih naknada porodiljama u TK

Selma Jatić
Počinje isplata novčanih naknada porodiljama u TK
Foto: Ilustracija

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona saopćilo je da će danas 10. oktobra 2025. godine, biti izvršena isplata novčanih naknada porodiljama.

Ukupno će biti isplaćeno 1.896.713,00 KM za porodilje koje nisu u radnom odnosu, te 117.051,00 KM za porodilje koje jesu u radnom odnosu.

Isplate se vrše na osnovu dokumentacije koju je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dostavilo Ministarstvu finansija 9. oktobra 2025. godine.

Ova sredstva predstavljaju dio kontinuirane podrške porodicama kroz pronatalitetnu politiku Tuzlanskog kantona, s ciljem olakšanja materijalnih troškova porodiljama i poticanja rađanja djece.

Ministarstvo finansija TK pozvalo je korisnice da prate svoje bankovne račune, dok će o narednim isplatama i drugim oblicima socijalne podrške javnost biti blagovremeno obaviještena

