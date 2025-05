Pogledajte nove cijene ulaza na Panonska jezera i saznajte čemu služi narukvica

Nove cijene ulaza na Panonska jezera

Uskoro nam stiže ljetna sezona a Tuzla je u tom periodu preplavljena turistima sa svih strana. Najatraktavnija lokacija u našem gradu svakako su Panonska jezera a ove godine zvanično otvaraju svoja vrata za posjetioce 1. juna.

Ova ljetna sezona donosi nekoliko promjena među kojima je i povećanje cijene ulaza/ulaznica.

Kada su u pitanju nove cijene ulaza na Panonska jezera ove godine redovna karta koštat će sedam KM radnim danima a vikendom će posjetitelji plaćati devet konvertibilnih maraka. Ovo je povećanje cijene ulaza za 0,50 KM u odnosu na prošlu godinu jer je ulaznica prošle sezone radnim danom iznosila 6,50 KM dok je vikendom koštala 8,50 KM.

Povoljnije cijene za penzionere

Kada su u pitanju kategorije, za penzionere, osobe s invaliditetom, RVI i članove porodica poginulih boraca i šehida, nove cijene ulaza na Panonska jezera su nešto povoljnije i to 4,50 KM radnim danom, odnosno 5,50 KM vikendom. Djeca od četiri do 14 godina plaćaju 4,50 KM radnim danima i 5 KM vikendom, dok je za najmlađe ulaz i dalje besplatan.

Porodice koje planiraju zajednički dolazak mogu računati na posebne karte. Tako dvoje odraslih s jednim djetetom za ulaznicu izdvajaju 17,50 KM radnim danom, a vikendom 21,50 KM. Postoje i varijante za veće porodice s dvoje ili troje djece, uz odgovarajuću prilagodbu cijena koje možete pogledati na LINKU

Uvođenje papirnih narukvica

Pored redovnih i porodičnih ulaza, uvedena je i novina koja se odnosi na mogućnost ponovnog ulaska u kompleks uz pomoć papirne narukvice ili višekratnog ulaska tokom istog dana.

Kupci ulaznice mogu preuzeti papirnu narukvicu koja omogućava izlazak i ponovni ulazak u kompleks. Pri ponovnom ulazu potrebno je vratiti narukvicu i doplatiti 0,50 KM za zamjensku kartu. Ova opcija omogućava veću fleksibilnost posjetiocima, naročito tokom vrućih ljetnih dana kada su pauze izvan kompleksa česte.

Iz Pannonice posebno naglašavaju način višekratnog ulaza za goste koji imaju potrebu izlaska i ponovnog ulaska isti dan, ističući da jednokratne ulaznice važe samo za jedan ulaz.

Jednokratna papirna narukvica sa datumom se preuzima prije izlaska na prodajnom mjestu (obavezno postavljanje na zglob ruke). Nakon izlaska kroz okretnu jednosmjernu barijeru i boravka van jezera, kod ponovnog ulaza je potrebno na blagajni (prodajno mjesto ulaznica) kupiti zamjensku ulaznicu u iznosu od 0,50 KM i vratiti narukvicu.

Zamjenska ulaznica otvara barijeru i važi samo za jedan ulaz. Svaki naredni izlaz i ponovni ulaz zahtijeva istu proceduru. Izlaz sa kompleksa jezera sa narukvicom nije vremenski ograničen i važi za tekući dan.

Radno vrijeme jezera

Radno vrijeme varira u zavisnosti od mjeseca. U junu će jezera raditi od 8 do 20 sati, u julu i prvoj polovini augusta od 7 do 20:30, a zatim od 8 do 20 sati. U septembru će kapije biti otvorene od 10 do 18 sati.

Ulaz ostaje besplatan za osobe sa 100% invaliditetom, uz obaveznu sezonsku ulaznicu koja se produžava po cijeni od 2 KM, dok izrada nove košta 8 KM.

Što se tiče posjeta za ovu sezonu se očekuje veći broj posjetitelja u odnosu na prethodnu koja je bila rekordna sezona kada je za samo pola sezone Panonska jezera posjetilo skoro pola miliona posjetitelja.