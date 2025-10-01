Policija TK u racijama pronašla materije koje asociraju na drogu

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona sproveli su 30. septembra 2025. godine pojačane operativne aktivnosti usmjerene na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela i prekršaja.

Tokom akcije, na području cijelog kantona kontrolisano je 242 osobe i 184 vozila, izvršeno je 13 pretresa lica i tri pretresa objekata, kao i četiri racije, odnosno privremena ograničenja slobode kretanja na određenim lokacijama.

Policija je tom prilikom pronašla i privremeno oduzela više pvc pakovanja sa sadržajem bijele i biljne materije koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, kao i druge predmete koji se povezuju s počinjenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika.

Pored toga, službenici su izdali 46 prekršajnih naloga za različite prekršaje otkrivene tokom akcije.

O provedenim aktivnostima obaviješteno je Kantonalno tužilaštvo TK, dok su pronađene materije poslane na vještačenje. Nakon završetka istrage i dokumentovanja predmeta, Tužilaštvu će biti dostavljeni odgovarajući izvještaji.