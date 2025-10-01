Policija TK u racijama pronašla materije koje asociraju na drogu

Ali Huremović
Policija TK u racijama pronašla materije koje asociraju na drogu

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona sproveli su 30. septembra 2025. godine pojačane operativne aktivnosti usmjerene na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela i prekršaja.

Tokom akcije, na području cijelog kantona kontrolisano je 242 osobe i 184 vozila, izvršeno je 13 pretresa lica i tri pretresa objekata, kao i četiri racije, odnosno privremena ograničenja slobode kretanja na određenim lokacijama.

Policija je tom prilikom pronašla i privremeno oduzela više pvc pakovanja sa sadržajem bijele i biljne materije koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, kao i druge predmete koji se povezuju s počinjenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika.

Pored toga, službenici su izdali 46 prekršajnih naloga za različite prekršaje otkrivene tokom akcije.

O provedenim aktivnostima obaviješteno je Kantonalno tužilaštvo TK, dok su pronađene materije poslane na vještačenje. Nakon završetka istrage i dokumentovanja predmeta, Tužilaštvu će biti dostavljeni odgovarajući izvještaji.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Sanacija putne infrastrukture u Tuzli na više lokacija

BiH

Tuzlanska umjetnica Milica Bilanović finalistkinja Zvono nagrade

Vijesti

Prijem brucoša: Novo poglavlje života za 200 studenata Filozofskog fakulteta

Vijesti

/ISTRAŽUJEMO/ Kako mladi iz BiH i Kosova prevazilaze političke barijere kroz studije i umjetnost?

Tuzla i TK

Predstavljen program Guitar Festa Tuzla: Sarajevska filharmonija nakon 15 godina u Tuzli

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]