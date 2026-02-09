Poljoprivrednici FBiH traže hitne mjere zbog krize u otkupu mlijeka, najavljuju blokade granica

Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH pozvalo je nadležne institucije da hitno reaguju zbog problema u otkupu mlijeka, uz upozorenje da bi, ukoliko izostane odgovor, proizvođači mogli posegnuti za mjerama poput blokade granica i drugih oblika pritiska.

Navode da se uslovi otkupa sirovog mlijeka svakodnevno pogoršavaju, jer otkupljivači smanjuju preuzete količine i snižavaju otkupne cijene. Kao glavni razlog ističu nagomilane zalihe i zasićeno tržište, te otežan izvoz nakon jednostranog raskida pojedinih ugovora.

Poljoprivrednici upozoravaju da takve okolnosti vode ozbiljnom urušavanju domaće proizvodnje i traže privremenu zabranu uvoza mlijeka i dijela mliječnih proizvoda dok se ne riješi višak i ne stabilizuju tržišne prilike.