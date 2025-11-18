Dječiji dodatak: Porasli iznosi isplata

Kroz dosljednu provedbu socijalnih mjera, u 2025. godini ostvaren je povijesni iskorak u podršci porodicama s djecom. Kombinacijom dvije ključne odluke; povećanja mjesečnog iznosa dječijeg dodatka sa 117 KM na 190 KM i podizanja imovinskog cenzusa sa oko 250 KM na 400 KM po članu domaćinstva, osiguran je snažan rast kako broja korisnika odnosno djece obuhvaćene federalnim dječijim dodatkom, tako i ukupne finansijske podrške.

Prema podacima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u prvih deset mjeseci 2025. godine dječiji dodatak primilo je 724.075 djece, što je za čak 81.991 dijete više nego u istom razdoblju 2024. godine kad je to pravo ostvarilo 642.084 djece. Tih 13 posto većeg obuhvata nedvojbeno potvrđuje da je podizanje cenzusa omogućilo stvarnu i opsežniju zaštitu porodicama koje su dosad bile neposredno iznad granice prihoda.

Istovremeno, ukupna sredstva isplaćena u istom desetomjesečnom razdoblju porasla su sa 108,1 miliona KM u 2024. godini na 155,1 miliona KM u 2025. godini, što predstavlja dodatnih 47 miliona KM upućenih direktne podrške djeci i porodicama. Ovih 43,5 posto više sredstava direktna su posljedica povećanja mjesečnog iznosa po djetetu.

– Povećanjem cenzusa omogućili smo da više od 80.000 dodatne djece dobije podršku, time i bolju priliku za kvalitetan život. Naš rad na jačanju socijalne sigurnosti građana nastavit će se. Naš cilj je da jednog dana svako dijete ima pravo na dječiji dodatak, nadam se da će to u dogledno vrijeme postati naša sadašnjost – kazao je Adnan Delić, resorni ministar.

Ostale važne promjene poput uvođenja prava za djecu s teškim bolestima i invaliditetom, bez obzira na prihod domaćinstva, dodatno učvršćuju sistem podrške i šire obuhvat na najranjivije kategorije.

– Te mjere zajedno čine jedan od najznačajnijih pomaka u socijalnoj politici posljednjih godina s jasnom vizijom jačanja standarda, podrške porodici i zaštite djece – saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.