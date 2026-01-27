Porast vodostaja i klizišta otežavaju situaciju u TK

Prema izvještaju Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, na području Tuzlanskog kantona jutros u 8 sati zabilježena je složena situacija u oblasti zaštite i spašavanja, uz porast vodostaja i pojavu klizišta na više lokacija.

Prema hidrometeorološkim podacima HMS Bukovčić Tuzla, jutarnja temperatura iznosila je tri stepena Celzijusa, relativna vlažnost zraka 92 posto, dok je atmosferski pritisak izmjeren na 971 hPa. Padavine su i dalje prisutne, što se direktno odražava na stanje vodotoka i tla na području kantona.

Vodostaj na brani Hidroakumulacije Modrac jutros u 7 sati iznosio je 199,36 metara nadmorske visine, što je 64 centimetra ispod tačke preljeva. U odnosu na mjerenja od prije 24 sata, nivo vode je viši za 13 centimetara. Ispust kroz temeljne otvore trenutno iznosi 37,67 kubnih metara u sekundi.

Porast vodostaja bilježi se i na rijeci Spreči. Na hidrometrijskoj stanici Karanovac jutros u 7 sati izmjeren je vodostaj od 216 centimetara, što je i dalje ispod pripremnog stanja koje iznosi 300 centimetara. U odnosu na prethodna mjerenja, nivo rijeke porastao je za 53,3 centimetra.

Na području mjesne zajednice Malešići, po prijavi građana o pojavi klizišta, na teren su izašli pripadnici Službe civilne zaštite i komisija za procjenu šteta. Utvrđeno je da je klizanjem tla ugrožen lokalni put Gračanica – Malešići, kao i jedan stambeni objekat.

Problemi s klizištima evidentirani su i na području grada Srebrenika. U mjestu Orlova Klisura i dalje je aktivno klizište širih razmjera na koje Civilna zaštita Grada Srebrenik upozorava već mjesecima. Iako je federalni vodni inspektor još u maju prošle godine izdao nalog Federalnoj agenciji za vodno područje rijeke Save za hitno uklanjanje nanesenog materijala iz korita rijeke Tinje radi normalizacije protoka, navedene mjere do danas nisu realizirane.

Nadležne službe prate stanje na terenu, a građanima se savjetuje dodatni oprez, posebno u područjima sklonim klizištima i uz vodotoke koji bilježe porast vodostaja.