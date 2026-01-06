Snijeg i kvarovi na mreži dodatno otežali stanje na terenu

Izvještaj kantonalne uprave civilne zaštite pokazuje da su vremenski uslovi i posljedice snježnih padavina i dalje uzrok brojnih problema širom Tuzlanskog kantona, posebno kada je riječ o snabdijevanju električnom energijom i otežanom kretanju na lokalnim putevima.

Prema hidrometeorološkim podacima HMS Bukovčić u Tuzli, jutarnja temperatura iznosila je minus dva stepena, uz visoku vlažnost zraka od 92 posto i atmosferski pritisak od 982 hektopaskala. Snježni pokrivač i niske temperature dodatno komplikuju stanje na terenu, naročito u višim i ruralnim područjima.

Stanje sa vodostajima

Izvještaj kantonalne uprave civilne zaštite navodi da je vodostaj na brani akumulacije Modrac jutros u 7 sati iznosio 198,23 metra nadmorske visine, što je jedan centimetar više u odnosu na prethodna 24 sata, ali i dalje ispod tačke prelijeva. Ispust kroz temeljne otvore trenutno iznosi 3,18 kubnih metara u sekundi. Rijeka Spreča na mjernoj stanici Karanovac kod Gračanice bilježi porast vodostaja, koji sada iznosi 52,30 centimetara, što je povećanje od 7,40 centimetara u odnosu na jučerašnja mjerenja, ali daleko ispod pripremnog stanja od 300 centimetara.

Vatrogasci angažovani u svim jedinicama lokalne samouprave

Kada je riječ o intervencijama vatrogasnih službi, izvještaj kantonalne uprave civilne zaštite bilježi da su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Banovići tokom 5. januara imali dvije tehničke intervencije uklanjanja stabala sa saobraćajnica, jednu u sektoru Radona u jutarnjim satima i drugu u naselju Mačkovac u poslijepodnevnim satima.

Problemi sa strujom i klizištima

Najveće poteškoće i dalje su evidentirane u vezi sa snabdijevanjem električnom energijom. Prema podacima općinskih i gradskih službi civilne zaštite, stanje na terenu je otežano, a pojedine mjesne zajednice su već treći dan bez električne energije. Izvještaj kantonalne uprave civilne zaštite posebno izdvaja Grad Tuzlu, gdje su naselja Ljubače, Pasci, Petrovice, Par Selo, Orašje i Brda i dalje bez napajanja u trenutku sastavljanja izvještaja. Slični problemi zabilježeni su i na području Lukavca, gdje postoji više naseljenih mjesta bez električne energije, ali tačni podaci još nisu dostupni.

Na području Grada Gradačca prijavljeno je i klizište u ulici Šehtluci, gdje je ugrožen jedan stambeni objekat, a nadležne službe prate razvoj situacije na terenu. Izvještaj kantonalne uprave civilne zaštite ukazuje da se i u narednim danima očekuje nastavak praćenja stanja, posebno u dijelovima kantona koji su najteže pogođeni snijegom i infrastrukturnim kvarovima.