/VIDEO/ Vatrogasac izvukao automobil iz rijeke

U Zvorniku je zabilježena vatrogasna intervencija nakon što je putnički automobil završio u rijeci usljed naglog rasta vodostaja i otežanih uslova na terenu. Vatrogasne ekipe su brzo reagovale i izašle na mjesto događaja kako bi spriječile dodatnu štetu i osigurale prostor.
Snijeg i kvarovi na mreži dodatno otežali stanje na terenu
Posebnu pažnju javnosti privukao je način na koji je vozilo izvučeno iz vode. Naime, vatrogasac Rade Šakotić odlučio se na neuobičajen, ali efikasan potez, sjeo je u automobil marke Volkswagen Golf koji se nalazio u riječnom koritu, upalio motor i vlastitim snagama ga izvezao iz nabujale rijeke, piše Info Birač.
“Taj čovjek je moj sin, bravo junače naš.” – napisala je na društvenim mrežama Ranka Šakotić, Radetova majka.
Ovaj potez izazvao je brojne reakcije građana, ali i pohvale na račun prisebnosti i hrabrosti vatrogasca koji je u zahtjevnim uslovima pokazao profesionalnost i snalažljivost. Prema informacijama do kojih je došao Info Birač iz Zvornika, u incidentu nije bilo povrijeđenih, a vozilo je izvučeno bez dodatnih komplikacija.