/VIDEO/ Vatrogasac izvukao automobil iz rijeke

U Zvorniku je zabilježena vatrogasna intervencija nakon što je putnički automobil završio u rijeci usljed naglog rasta vodostaja i otežanih uslova na terenu. Vatrogasne ekipe su brzo reagovale i izašle na mjesto događaja kako bi spriječile dodatnu štetu i osigurale prostor.

Posebnu pažnju javnosti privukao je način na koji je vozilo izvučeno iz vode. Naime, vatrogasac Rade Šakotić odlučio se na neuobičajen, ali efikasan potez, sjeo je u automobil marke Volkswagen Golf koji se nalazio u riječnom koritu, upalio motor i vlastitim snagama ga izvezao iz nabujale rijeke, piše Info Birač.

“Taj čovjek je moj sin, bravo junače naš.” – napisala je na društvenim mrežama Ranka Šakotić, Radetova majka.

Ovaj potez izazvao je brojne reakcije građana, ali i pohvale na račun prisebnosti i hrabrosti vatrogasca koji je u zahtjevnim uslovima pokazao profesionalnost i snalažljivost. Prema informacijama do kojih je došao Info Birač iz Zvornika, u incidentu nije bilo povrijeđenih, a vozilo je izvučeno bez dodatnih komplikacija.