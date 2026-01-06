/VIDEO/ Vatrogasac izvukao automobil iz rijeke

Nedžida Sprečaković
/VIDEO/ Vatrogasac izvukao automobil iz rijeke
Vatrogasac izvukao automobil iz rijeke u Zvorniku /Foto: Info Birač

U Zvorniku je zabilježena vatrogasna intervencija nakon što je putnički automobil završio u rijeci usljed naglog rasta vodostaja i otežanih uslova na terenu. Vatrogasne ekipe su brzo reagovale i izašle na mjesto događaja kako bi spriječile dodatnu štetu i osigurale prostor.

Snijeg i kvarovi na mreži dodatno otežali stanje na terenu

Posebnu pažnju javnosti privukao je način na koji je vozilo izvučeno iz vode. Naime, vatrogasac Rade Šakotić odlučio se na neuobičajen, ali efikasan potez, sjeo je u automobil marke Volkswagen Golf koji se nalazio u riječnom koritu, upalio motor i vlastitim snagama ga izvezao iz nabujale rijeke, piše Info Birač.

Taj čovjek je moj sin, bravo junače naš.” – napisala je na društvenim mrežama Ranka Šakotić, Radetova majka.

/VIDEO/ Vatrogasac izvukao automobil iz rijeke
Klikom na fotografiju pogledajte video koji je objavio Info Birač

Ovaj potez izazvao je brojne reakcije građana, ali i pohvale na račun prisebnosti i hrabrosti vatrogasca koji je u zahtjevnim uslovima pokazao profesionalnost i snalažljivost. Prema informacijama do kojih je došao Info Birač iz Zvornika, u incidentu nije bilo povrijeđenih, a vozilo je izvučeno bez dodatnih komplikacija.

pročitajte i ovo

Vijesti

Vatrogasci uklanjaju drveće koje se srušilo pod težinom snijega /VIDEO/

Istaknuto

Snijeg izazvao probleme u Tuzli, vatrogasne ekipe uspješno reagovale

Tuzla i TK

U TK zabilježene dvije intervencije vatrogasnih jedinica

Istaknuto

Vatrogasne ekipe u TK imale tri intervencije: Svi požari uspješno lokalizirani

Tuzla i TK

Požari u Banovićima i Kalesiji: Intervencije završene uspješno

Istaknuto

Tri požara na području Tuzlanskog kantona u posljednja 24 sata

Vijesti

Snijeg i kvarovi na mreži dodatno otežali stanje na terenu

Vijesti

Badnje veče u Tuzli: Paljenje badnjaka večeras u 18 sati

Vijesti

Otkazan božićni program na Trgu slobode u Tuzli

Vijesti

Dom zdravlja Tuzla: Evo koje ambulante danas ne rade

Vijesti

Kršćani obilježavaju blagdan Sveta tri kralja

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]