Donosimo osam dobrih vijesti sedmice

Danas vam donosimo pregled najčitanijih vijesti na portalu rtvslon.ba u periodu od 4. do 10. augusta 2025. godine. Ove teme privukle su najveću pažnju naših čitatelja, od političkih dešavanja, preko lokalnih događaja, do informacija važnih za svakodnevni život građana. Na linkovima ispod, uz kratak opis čalanaka, možete ih ponovo pročitati.

Centralna izborna komisija BiH saopštila je da će i u slučaju Milorada Dodika postupati striktno prema zakonskim procedurama i dosadašnjoj sudskoj praksi.

Objavljeno je da će penzionerima biti isplaćena dodatna finansijska pomoć, a isplata počinje tokom vikenda.

Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader pušten je iz pritvora, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i medija.

U video formatu donosimo pregled značajnih događaja koji su obilježili 8. august kroz historiju i aktuelna dešavanja.

U mjestu Orlova Klisura kod Srebrenika klizište je potpuno zatrpalo korito rijeke Tinje, stvarajući prirodnu branu i izazivajući reakciju nadležnih službi.

Ministarstvo obrazovanja TK objavilo je tačan datum početka školske 2025/2026. godine, kao i ključne informacije za učenike i roditelje, no udar na budžet nije zanemariv, posebno ukoliko je u porodici više školske djece.

Preminula je Vahida Bešlagić, simbol hrabrosti i pripadnica Armije RBiH, koju saborci pamte kao odlučnu i predanu borbu.

ChatGPT-5 je zvanično lansiran i već je dostupan svim korisnicima, potvrđeno je iz kompanije OpenAI. Novi model vještačke inteligencije, koji nasljeđuje GPT-4, predstavljen je kao najnapredniji do sada, a dostupan je i u besplatnoj verziji uz određena ograničenja korištenja.