/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 8. august

Crno i Bijelo: Događaji koji su obilježili 7. august:

Ustavni sud BiH zaprimio je zahtjev pravnog tima predsjednika RS-a Milorada Dodika za privremenu zabranu izvršenja presude kojom mu je izrečena kazna od godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja funkcija, a odluka će biti donesena naknadno.

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv pet osoba i firme „E.S. TECH“ iz Sarajeva zbog pranja novca stečenog prometom narkotika, pri čemu je korišten i dokazni materijal iz SKY aplikacije.

Na području Šamca uhapšen je Ranko Jaćimović, osumnjičen da je iz ljubomore ubio dvije osobe i teško ranio treću, potvrdio je MUP RS-a.

Kantonalno tužilaštvo TK zatražilo je pritvor za Emira Zahirovića iz Gračanice, osumnjičenog da je maskiran i uz prijetnju pištoljem opljačkao sportsku kladionicu u Špionici kod Srebrenika.

U Gračanici je uhapšen J.K. nakon što je u njegovom domu pronađena veća količina materija koje asociraju na opojne droge, uključujući oko kilogram biljne i 106 grama bijele praškaste supstance.

Građani Tuzlanskog kantona traže veće mjere zaštite na cestama nakon dvije teške saobraćajne nesreće u kojima su mladi stradali zbog vožnje pod uticajem alkohola i droge.

Tužilaštvo BiH predmet događaja ispred Saborne crkve u Tuzli 5. januara, zbog emitovanja nacionalističkih pjesama, proslijedilo je Kantonalnom tužilaštvu TK kao slučaj izazivanja mržnje.

Subvencionirani autobuski prevoz u Tuzli od 11. augusta vrijedi i za Par Selo, Čakloviće i Podšiće, a rok za preuzimanje augustovskih karata produžen je zbog većeg broja zahtjeva.

Ekološki aktivisti iz regije poručili su u Tuzli da u prostornom planu TK nema mjesta za rudnike nikla, kobalta, bakra, litijuma i drugih kritičnih minerala.

Izmijenjeni Krivični zakon FBiH, koji stupa na snagu 9. augusta, uvodi strože kazne za nasilje u porodici, rodno zasnovano ubistvo žena i krivična djela putem interneta.

Federalno ministarstvo finansija osiguralo je 57,3 miliona KM za isplatu invalidnina za juli, od čega je 31 milion za ratne vojne invalide i porodice poginulih branitelja.

Evropska komisija odobrila je gotovo 394 hiljade eura zdravstvenim institucijama u BiH za projekte prevencije bolesti i promocije zdravlja kroz program EU4Health.

U Republici Srpskoj danas počinje isplata penzija za juli, a prosječna iznosi oko 632 KM, dok najviša dostiže 3.422 KM.

Danas se navršava 100 godina od rođenja Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva RBiH, državnika i pisca, koji je BiH vodio kroz sticanje nezavisnosti i rat.