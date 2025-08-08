/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 8. august

Adin Jusufović
Dnevnik, Crno i Bijelo
Crno i Bijelo: Događaji koji su obilježili 7. august:

Ustavni sud BiH zaprimio je zahtjev pravnog tima predsjednika RS-a Milorada Dodika za privremenu zabranu izvršenja presude kojom mu je izrečena kazna od godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja funkcija, a odluka će biti donesena naknadno.

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv pet osoba i firme „E.S. TECH“ iz Sarajeva zbog pranja novca stečenog prometom narkotika, pri čemu je korišten i dokazni materijal iz SKY aplikacije.

Na području Šamca uhapšen je Ranko Jaćimović, osumnjičen da je iz ljubomore ubio dvije osobe i teško ranio treću, potvrdio je MUP RS-a.

Kantonalno tužilaštvo TK zatražilo je pritvor za Emira Zahirovića iz Gračanice, osumnjičenog da je maskiran i uz prijetnju pištoljem opljačkao sportsku kladionicu u Špionici kod Srebrenika.

U Gračanici je uhapšen J.K. nakon što je u njegovom domu pronađena veća količina materija koje asociraju na opojne droge, uključujući oko kilogram biljne i 106 grama bijele praškaste supstance.

Građani Tuzlanskog kantona traže veće mjere zaštite na cestama nakon dvije teške saobraćajne nesreće u kojima su mladi stradali zbog vožnje pod uticajem alkohola i droge.

Tužilaštvo BiH predmet događaja ispred Saborne crkve u Tuzli 5. januara, zbog emitovanja nacionalističkih pjesama, proslijedilo je Kantonalnom tužilaštvu TK kao slučaj izazivanja mržnje.

Subvencionirani autobuski prevoz u Tuzli od 11. augusta vrijedi i za Par Selo, Čakloviće i Podšiće, a rok za preuzimanje augustovskih karata produžen je zbog većeg broja zahtjeva.

Ekološki aktivisti iz regije poručili su u Tuzli da u prostornom planu TK nema mjesta za rudnike nikla, kobalta, bakra, litijuma i drugih kritičnih minerala.

Izmijenjeni Krivični zakon FBiH, koji stupa na snagu 9. augusta, uvodi strože kazne za nasilje u porodici, rodno zasnovano ubistvo žena i krivična djela putem interneta.

Federalno ministarstvo finansija osiguralo je 57,3 miliona KM za isplatu invalidnina za juli, od čega je 31 milion za ratne vojne invalide i porodice poginulih branitelja.

Evropska komisija odobrila je gotovo 394 hiljade eura zdravstvenim institucijama u BiH za projekte prevencije bolesti i promocije zdravlja kroz program EU4Health.

U Republici Srpskoj danas počinje isplata penzija za juli, a prosječna iznosi oko 632 KM, dok najviša dostiže 3.422 KM.

Danas se navršava 100 godina od rođenja Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva RBiH, državnika i pisca, koji je BiH vodio kroz sticanje nezavisnosti i rat.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Da li je OK šetati Tuzlom u kupaćem kostimu? Građani podijeljeni, rasprava se rasplamsala na mrežama

Vijesti

Fox News: Sastanak Putina i Trumpa 11. augusta

BiH

U FBiH sve manje obrađenih poljoprivrednih površina uprkos stotinama miliona maraka za podsticaje

Vijesti

Ponovno odbijena žalba supruge Radovana Karadžića na američke sankcije

Sport

Ermin Memić prvi preplivao jezero Modrac

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]