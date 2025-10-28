Posjeta ambasadorice Češke Agenciji IDDEEA: Nastavak uspješne saradnje

Ambasadorica Češke Republike u Bosni i Hercegovini Jana K. Lolić Šindelková danas je u Banjoj Luci prilikom posjete Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) izrazila zadovoljstvo profesionalnošću i posvećenošću zaposlenih u IDDEEA-i, te istakla značaj nastavka saradnje između Ambasade Češke i Agencije.

Tokom posjete, ambasadorica se upoznala s radom tima i aktivnostima u Centru za personalizaciju, koji predstavlja jedno od ključnih operativnih mjesta u okviru Agencije. IDDEEA i Ambasada Češke Republike već više od dvije godine uspješno sarađuju na projektima koji doprinose modernizaciji sistema i unapređenju usluga građanima Bosne i Hercegovine.

Poseban naglasak tokom sastanka stavljen je na zajednički projekt „Aid for Trade – Digital Signature – Strengthening E-Commerce and Trade in BiH“, koji ima za cilj jačanje digitalne infrastrukture, unapređenje elektronskog potpisivanja i podršku razvoju e-trgovine i međunarodne trgovine u Bosni i Hercegovini.

– Velika nam je čast što smo ugostili ambasadoricu Janu K. Lolić Šindelkovu i predstavili joj naš rad i kapacitete. Ta posjeta potvrđuje dobru i dugoročnu saradnju koju nastavljamo razvijati, uz obostranu posvećenost jačanju partnerstva i unapređenju zajedničkih projekata – izjavio je direktor Agencije IDDEEA Almir Badnjević, saopćeno je iz IDDEEA-e.