Povećanje penzija manje od najavljenog: Otvorena pitanja ustavnosti Zakona o PIO-u

Vlada Federacije BiH odobrila je odluku Upravnog odbora Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje kojom se januarske penzije povećavaju za 11,2 posto. Ovakva odluka izazvala je nezadovoljstvo dijela penzionera, s obzirom na to da je ranije, prilikom obrazlaganja izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, najavljeno da će u februaru doći do povećanja od 11,6 posto, uz ukupno povećanje penzija od 17 posto tokom ove godine.

Federalni zastupnik i ekonomski stručnjak Admir Čavalić smatra da je ovakvim potezom Vlada Federacije BiH pokazala neiskren pristup prema penzionerima. Kako je rekao, iako se javno komuniciralo da će povećanje iznositi 17 posto, u praksi će, prema novom modelu usklađivanja, taj procenat biti manji i iznositi oko 16 i nešto posto. Dodao je da se na ovaj način brojevi zaokružuju, dok penzioneri, zbog teške ekonomske situacije, pažljivo prate svaku marku koju dobiju iz budžeta.

Čavalić je naveo da će prvi test biti upravo januarsko povećanje, dok će se stvarni efekti vidjeti nakon drugog usklađivanja sredinom godine, kada će se, kako tvrdi, pokazati da ukupno povećanje neće dostići ranije najavljeni iznos od 17 posto.

Osvrnuo se i na retroaktivnu primjenu izmjena i dopuna Zakona o PIO-u, koje su potvrđene u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH 23. januara, a primjenjuju se od 1. januara. Prema njegovim riječima, retroaktivna primjena zakona u pravilu je zabranjena kako bi se očuvala pravna sigurnost. Smatra da bi trebalo pokrenuti ocjenu ustavnosti člana 81. Zakona o PIO-u, kako bi se razjasnilo pitanje diferencijacije minimalne penzije i eventualne diskriminacije.

Manje januarsko povećanje penzija komentarisao je i federalni zastupnik Almedin Aliefendić, koji je kritizirao ranije najave federalnog ministra rada i socijalne politike Adnan Delić. Aliefendić je kazao da postoji nesklad između izjava i konkretnih poteza resornog ministarstva, te da je retroaktivna primjena zakona, posebno u dijelu koji se odnosi na buduće penzionere, vrlo upitna.

Prema njegovim riječima, izmjene Zakona o PIO-u, posebno član 81, nisu dovoljno problematizirane tokom parlamentarne rasprave, koja je vođena u atmosferi opterećenoj budžetskim pitanjima i velikim brojem amandmana. Dodao je da su izmjene zakona bile povezane s povećanjem penzija, što je otežalo otvorenu raspravu o mogućim negativnim posljedicama za dio budućih korisnika penzija.

Izmjene Zakona o PIO-u stupile su na snagu 1. januara, a prema novim odredbama, osobe koje naredne godine odu u penziju sa 15 godina staža imat će znatno nižu minimalnu penziju u odnosu na one koji pravo ostvare tokom ove godine.