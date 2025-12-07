Požari u Banovićima i Kalesiji: Intervencije završene uspješno

Foto: Ilustracija

Prema jutrošnjim podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić u Tuzli, u 7 sati izmjerena je temperatura od 6°C, uz vlažnost zraka od 94 posto i atmosferski pritisak od 980 hPa. U posljednja 24 sata registrovana je količina padavina od 1 l/m².

Vodostaj na brani hidroakumulacije Modrac jutros je iznosio 197,91 metar nadmorske visine, što je za 9 centimetara više u odnosu na prethodno mjerenje. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 2,12 m³/s, dok je tačka preljeva na 200 mnm.

Operativni centar civilne zaštite Tuzlanskog kantona izvijestio je da su vatrogasne jedinice u protekla 24 sata, pored nekoliko tehničkih intervencija, gasile i dva požara. U Banovićima, u MZ Ribnica, gorjela je vikendica, a intervenisala su tri vatrogasca s jednim vozilom.

U općini Kalesija, u MZ Međaš, planulo je putničko vozilo, gdje su djelovala dva vatrogasca. Oba požara su uspješno stavljena pod kontrolu i ugašena.

