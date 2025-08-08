Poznati krajnji rokovi za podnošenje zahtjeva za kantonalne novčane podrške u poljoprivredi

Ministarstvo poljoprivrede Tuzlanskog kantona objavilo je rokove za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na kantonalnu novčanu podršku po različitim vrstama proizvodnje.

Za biljnu proizvodnju, rokovi ovise o vrsti kulture – od 22. maja za jagodu u zaštićenom prostoru, do 31. oktobra za većinu proizvodnji, uključujući merkantilni kukuruz, krompir, kornišone, krošnjasto voće, bobičasto voće, gljive, kompost, podizanje novih nasada i otkup voća za preradu. Pojedine proizvodnje zahtijevaju da poljoprivrednici podnesu i raniji zahtjev Poljoprivrednom zavodu radi izlaska na teren i utvrđivanja proizvodnje.

U animalnoj proizvodnji, rokovi se kreću od 30. juna za muzne krave, do 31. oktobra za većinu ostalih proizvodnji, uključujući pileće meso, konzumna jaja, rasplodnu stoku i pčelarstvo. Za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka rokovi su 1. juni za IV i I kvartal, te 5. novembar za II i III kvartal.

Model kapitalnih ulaganja, koji obuhvata nabavku opreme, plastenika, visokih tunela i rasplodne stoke, ima krajnji rok 31. oktobar, dok se projekti od značaja za Kanton mogu prijaviti najkasnije do 30. septembra.

Detaljni uslovi i obrasci zahtjeva dostupni su u Ministarstvu poljoprivrede i Poljoprivrednom zavodu TK.

