Poznati krajnji rokovi za podnošenje zahtjeva za kantonalne novčane podrške u poljoprivredi

Adin Jusufović
Poljoprivreda, kornišoni, traktor, farma, zahtjev
Ministarstvo poljoprivrede Tuzlanskog kantona objavilo je rokove za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na kantonalnu novčanu podršku po različitim vrstama proizvodnje.

Za biljnu proizvodnju, rokovi ovise o vrsti kulture – od 22. maja za jagodu u zaštićenom prostoru, do 31. oktobra za većinu proizvodnji, uključujući merkantilni kukuruz, krompir, kornišone, krošnjasto voće, bobičasto voće, gljive, kompost, podizanje novih nasada i otkup voća za preradu. Pojedine proizvodnje zahtijevaju da poljoprivrednici podnesu i raniji zahtjev Poljoprivrednom zavodu radi izlaska na teren i utvrđivanja proizvodnje.

U animalnoj proizvodnji, rokovi se kreću od 30. juna za muzne krave, do 31. oktobra za većinu ostalih proizvodnji, uključujući pileće meso, konzumna jaja, rasplodnu stoku i pčelarstvo. Za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka rokovi su 1. juni za IV i I kvartal, te 5. novembar za II i III kvartal.

ZVANIČNI POZIV POGLEDAJTE KLIKOM OVDJE

Model kapitalnih ulaganja, koji obuhvata nabavku opreme, plastenika, visokih tunela i rasplodne stoke, ima krajnji rok 31. oktobar, dok se projekti od značaja za Kanton mogu prijaviti najkasnije do 30. septembra.

Detaljni uslovi i obrasci zahtjeva dostupni su u Ministarstvu poljoprivrede i Poljoprivrednom zavodu TK.

