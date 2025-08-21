Pravobranilaštvo BiH tužilo Hercegovačku banku zbog imovine Naftnog terminala Dretelj

Ali Huremović
Pravobranilaštvo BiH podnijelo je tužbu Općinskom sudu u Čapljini protiv Hercegovačke banke zbog sporne imovine Naftnog terminala Dretelj.

Istovremeno je upućen prijedlog za određivanje sudske mjere osiguranja, odnosno privremene zabrane raspolaganja i otuđenja državne imovine.

Radi se o nekretninama koje su pripadale Bosni i Hercegovini, a kojima se, prema navodima Pravobranilaštva, nezakonito trgovalo između različitih pravnih subjekata od 1996. do 2003. godine na osnovu odluka suprotnih Ustavu BiH.

Hercegovačka banka d.d. postala je vlasnik spornih nekretnina (zk ulošci broj 567 K.O. Dretelj i broj 815 K.O. Dretelj) na osnovu ugovora o prijenosu vlasništva i ugovora o zamjeni ispunjenja zaključenog s Hercegovina Osiguranjem d.d. Mostar.

Javno nadmetanje za prodaju ovih nekretnina, među kojima su i one u vlasništvu države, zakazano je za 22. august 2025. godine. Pravobranilaštvo BiH ranije je zatražilo od Općinskog suda u Mostaru izuzimanje državne imovine iz stečajne mase Hercegovačke banke.

U saopćenju se naglašava da je Bosna i Hercegovina isključivi titular državne imovine, te da je ništavna svaka odluka, akt ili ugovor kojim bi neko drugi raspolagao tom imovinom.

