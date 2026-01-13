Pravosudni radnici okupljeni ispred zgrade Vlade TK

RTV SLON
Pravosudni radnici okupljeni ispred zgrade Vlade TK
Članovi Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu okupi su se danas pred zgradom Vlade TK, a u štrajk su stupili u ponedjeljak, 1. decembra 2025. godine.

Kao ključni razlog, sada već više od 40-dnevnog štrajka, navode nezadovoljavajuće plate koje, prema njihovim tvrdnjama, u prosjeku iznose oko 1.200 konvertibilnih maraka, što, kako ističu, nije primjereno obimu i odgovornosti posla koji obavljaju. U sindikatu posebno naglašavaju nejednak položaj u odnosu na kolege u drugim kantonima, gdje su primanja, ali i naknade za dežurstva, koja se u pravosuđu obavljaju svake treće sedmice, znatno veće.

Podsjećaju da se štrajk nastavlja do ispunjenja zahtjeva, a od nadležnih traže konkretne korake koji bi, kako navode, izjednačili prava i primanja zaposlenih u pravosuđu Tuzlanskog kantona s kolegama u drugim dijelovima Federacije BiH.

