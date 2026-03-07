Predbaraž za SP 2027: Rukometaši BiH u Mejdanu dočekuju Kosovo

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u martu će igrati dvomeč predbaraža za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Kosova.

Rukometni savez Bosne i Hercegovine potvrdio je da će se prvi susret igrati 19. marta u Tuzli. Utakmica će biti odigrana u dvorani KSPC Mejdan.

Iz Saveza su saopćili da su ulaznice za susret u Tuzli već puštene u prodaju, a mogu se kupiti u CD shopu Mido te u Kancelariji Rukometnog saveza Tuzlanskog kantona.

Revanš utakmica zakazana je tri dana kasnije u Prištini.

Pobjednik ovog dvomeča izborit će plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo, gdje će igrati protiv reprezentacije Farskih Ostrva.

Prve utakmice baraža planirane su za 13. ili 14. maj, a ukoliko se plasira dalje, reprezentacija Bosne i Hercegovine bit će domaćin u prvom susretu. Revanš mečevi igrat će se 16. ili 17. maja.

Pobjednici baraža izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine koje će biti održano od 13. do 31. januara u Njemačkoj.