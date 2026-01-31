Danas žrijeb baraža za SP u rukometu, poznati mogući rivali BiH

Žrijeb parova baraža za Svjetsko prvenstvo u rukometu 2027. godine bit će obavljen danas od 14:30 sati u danskom Herningu. Svjetsko prvenstvo 2027. godine zajednički će organizovati Njemačka i Danska.

Pobjednik predbaražnog duela između Bosne i Hercegovine i Kosova u baražu može dobiti jednu od sljedećih reprezentacija: Francusku, Sloveniju, Norvešku, Mađarsku, Španiju, Švicarsku, Farska Ostrva, Sjevernu Makedoniju, Nizozemsku ili Austriju.

Direktan prijenos žrijeba bit će dostupan na zvaničnom YouTube kanalu Evropske rukometne federacije (EHF).

Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi meč predbaraža protiv Kosova igra 18. ili 19. marta ove godine na domaćem terenu, dok je revanš planiran na Kosovu 21. ili 22. marta.

Prve utakmice baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo igrat će se 13. ili 14. maja, dok su revanš susreti zakazani za 16. ili 17. maj. Pobjednici dvomeča baraža izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine.