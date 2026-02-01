Rukometaši BiH saznali mogućeg protivnika u baražu za SP 2027

U danskom Herningu obavljen je žrijeb baraža za Svjetsko prvenstvo u rukometu 2027. godine, koje će biti održano u Njemačkoj i Danskoj. Određen je i put reprezentacije Bosne i Hercegovine prema završnici kvalifikacija.

Reprezentacija BiH najprije će igrati predbaraž protiv Kosova u dvomeču. Prvi susret planiran je 18. ili 19. marta na domaćem terenu, dok je revanš zakazan za 21. ili 22. mart na Kosovu. Pobjednik tog dvoboja izborit će nastup u baražu, gdje ga čeka selekcija Farskih Ostrva, koja je na EURO-u 2026 zauzela 13. mjesto.

Utakmice baraža igrat će se 13. ili 14. maja, kada bi BiH bila domaćin prvog meča ukoliko prođe predbaraž, dok su revanši predviđeni za 16. ili 17. maj. Pobjednici baraž dvomeča osigurat će plasman na Svjetsko prvenstvo 2027, koje je na rasporedu od 13. do 31. januara.

Parovi baraža za SP 2027:

Sjeverna Makedonija – pobjednik duela Ukrajina – Slovačka

Pobjednik duela BiH – Kosovo – Farska Ostrva

Češka – Francuska

Švicarska – Italija

Pobjednik duela Finska – Crna Gora – Slovenija

Pobjednik duela Srbija – Litvanija – Mađarska

Španija – pobjednik duela Gruzija – Izrael

Pobjednik duela Grčka – Belgija – Nizozemska

Norveška – pobjednik duela Turska – Rumunija

Austrija – pobjednik duela Poljska – Latvija