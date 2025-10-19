Rukometašice BiH poražene od Nizozemske

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Cazinu od favorizovane selekcije Nizozemske rezultatom 19:39, u utakmici drugog kola kvalifikacione grupe 2 za Evropsko prvenstvo 2026.

Gošće su od samog početka nametnule ritam i već na poluvremenu imale prednost od 11:20, koju su u nastavku susreta dodatno povećale do konačnih +20.

Najefikasnija igračica susreta bila je Desire Kolašinac, koja je za reprezentaciju BiH postigla 11 golova, dok se u redovima Nizozemske istakla Nikita van der Vliet sa šest pogodaka.

Nakon dva odigrana kola, Nizozemska zauzima prvo mjesto u grupi s maksimalna četiri boda, dok je Bosna i Hercegovina bez osvojenih bodova na začelju tabele.

Zmajice će kvalifikacije nastaviti u martu naredne godine, kada ih očekuju dvije utakmice protiv Italije – prva 4. marta u Italiji, a revanš tri dana kasnije u Bosni i Hercegovini.

Podsjetimo, plasman na Evropsko prvenstvo, koje će se 2026. godine igrati u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj, izborit će dvije najbolje selekcije iz svake grupe te četiri najuspješnije trećeplasirane reprezentacije.