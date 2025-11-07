Predsjednik VSTV-a BiH podnio zahtjev za izdavanje elektroničkog potpisa

Jasmina Ibrahimović

Predsjednik Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Sanin Bogunić je posjetio Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDEEA) u cilju realiziranja zaključaka sa sjednice VSTV-a BiH o uvođenju elektroničkog potpisa u pravosuđu.

Tom prilikom, u prisustvu ravnatelja IDEEA-e Almira Badnjevića, predsjednik Bogunić je, kao prvi nositelj pravosudne funkcije u Bosni i Hercegovini, podnio zahtjev za aktivaciju elektroničkog potpisa.

Naime, na svojoj posljednjoj sjednici, VSTV BiH je donio zaključke kojima se izdaju smjernice svim sucima, tužiteljima i članovima VSTV-a BiH da osiguraju posjedovanje osobnog kvalificiranog elektroničkog potpisa kako bi se olakšao i ubrzao postupak provjere imovine i interesa nositelja pravosudnih funkcija, koji je trenutno usporen zbog rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka kojim je onemogućeno elektroničko popunjavanje izvješća o imovini i interesima sudaca, tužitelja i članova VSTV-a BiH zbog izostanka elektroničkog potpisa.

U skladu sa navedenim zaključcima te u cilju postepene tranzicije ka potpunoj digitalizaciji procesa primjene odredaba Zakona o VSTV-u BiH u svezi sa izvješćima o imovini i interesima, od 2027. godine navedena izvješća za 2026. godinu će se dostavljati isključivo elektroničkim putem potpisani kvalificiranim elektroničkim potpisom.

U međuvremenu VSTV BiH će, u suradnji sa IDDEEA-om, osigurati mogućnost korištenja mobilnih timova IDDEEA-e u sjedištima pravosudnih institucija za jednostavniji postupak aktiviranja kvalificiranog elektroničkog potpisa. Mobilni timovi IDEEA-e će posjeti pravosudne institucije, u periodu od studenog 2025. do ožujka 2026. godine.

