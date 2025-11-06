Predsjedništvo SDP BiH: Nikada nećemo odustati od borbe za BiH u kojoj vladaju pravda, solidarnost i jednakost za sve njene građane

Članovi Predsjedništva Socijaldemokratske partije BiH su današnju sjednicu započeli minutom šutnje svim nastradalim u tuzlanskom Domu penzionera. Porodicama nastradalih članovi Predsjedništva upućuju najiskrenije izraze saučešća, a povrijeđenima želimo što brži oporavak.

“Posebno pohvaljujemo sinergiju pripadnika MUP-a, profesionalne vatrogasne jedinice, medicinskog osoblja i uposlenika Doma penzionera u Tuzli, koji su ogromnu katastrofu uspjeli obuzdati. Gubitak svakog ljudskog života je nenadoknadiv, ali je njihovo djelovanje spriječilo još veću tragediju.

Predsjedništvo SDP BiH smatra kako odbijanje apelacije Milorada Dodika pred Sudom BiH predstavlja jasan i nepobitan dokaz snage državnih institucija Bosne i Hercegovine i pravne države. Nakon godina destabilizacije i antisistemskog djelovanja, Miloradu Dodiku nije preostalo ništa drugo nego da potpuno i bezuslovno prihvati ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

Povlačenje svih neustavnih akata i priznanje svih državnih institucija, uključujući i Ustavni sud te OHR, je najbolji način kraja trakavice kojoj smo svjedočili mjesecima unazad. Ovaj ishod nije “pobjeda” jednog političkog subjekta, već je pobjeda svih građana i građanki koji vjeruju u Bosnu i Hercegovinu kao modernu, evropsku i pravnu državu. Sankcije su dokazale da se izazivanje međunarodne zajednice i kršenje Ustava ne isplati.

Primjetno je da politički oponenti ne mogu prežaliti Dodikovo povlačenje, pa pokušavaju bukom sakriti činjenicu da danas države ima više nego u njihovom mandatu. Dok smo gradili institucije ove države, oni su gradili mostove saradnje sa onima koji te iste institucije poriču, vodeći se isključivo logikom ličnog interesa i zaštite vlastitog kapitala.

Ono što je sasvim sigurno je činjenica da će građanin Dodik preko svojih emisara pokušati nastaviti blokiranje državnih institucija, što već vidimo na neusvajanju državnog budžeta, kojeg blokira Dodikov ministar finansija. Upravo zbog ovoga SDP je, zajedno sa svojim partnerima iz Trojke, pokretao i opet će pokrenuti smjenu kadrova SNSD-a iz državne vlasti.

SDP BiH ostaje posvećen daljem jačanju državnih institucija, provedbi pravde i socijalne jednakosti, te nastavku puta ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Radimo za Bosnu i Hercegovinu u kojoj vladaju pravda, solidarnost i jednakost za sve njene građane i građanke, bez obzira na njihovo ime ili prezime.

Predsjedništvo SDP BiH je informirano o pokušaju fabriciranja nepostojećih afera i spinovanja protiv čelnika SDP-a i federalne Vlade. Predsjedništvo podržava stav naših ljudi u Vladi Federacije BiH, da se odmah od strane specijalnog tužilašatva i suda ispitaju sve optužbe i donesu odgovarajuće odluke.

SDP BiH od toga neće odustati i nikakve ucjene, prijetnje i pritisci, sračunati na to da odustanemo od prijavljivanja i traženja odgovornosti za višemilionske pronevjere i krađe, neće nas pokolobati, niti zaustaviti”, saopšteno je.