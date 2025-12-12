Predstava “Ježeva kućica” donosi prazničnu čaroliju u Narodno pozorište Tuzla

Selma Jatić
Narodno pozorište Tuzla najavljuje izvedbu predstave “Ježeva kućica”, bezvremenske basne Branka Ćopića u režiji Mirele Trepanić Grbešić. Predstava će biti izvedena u ponedjeljak, 15. decembra, s početkom u 18:00 sati.

Priča prati hrabrog i ponosnog Ježurku koji, uprkos brojnim izazovima na putu kroz šumu, ostaje vjeran sebi i svom najvažnijem cilju – da se vrati u svoj topli dom. Ova poznata basna, koja slavi prijateljstvo, dostojanstvo i ljubav prema onome što je naše, prepuna je pjesme, igre i šumske čarolije, idealne za mališane.

U predstavi igraju: Ermin Avdić, Ivana Perkunić Mešalić, Boris Balta, Jasmina Dedić Ibrić, Mirza Pinjić i Nedim Malkočević.

Posebnu radost mališanima donosi i dolazak Djeda Mraza, koji će pozdraviti publiku, podijeliti osmijehe i unijeti praznični duh u pozorišnu salu.

Ulaznice su dostupne putem platforme karter.ba ili na biletarnici Narodnog pozorišta Tuzla.

