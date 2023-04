Predstavnički dom usvojio zaključke i deklaraciju u vezi imenovanja Vlade FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH završio je vanrednu sjednicu na kojoj je usvojio zaključke i deklaraciju u vezi Informacije o Odluci o imenovanju premijera Vlade, zamjenika premijera i ministara u Vladi Federacije BiH, a koju je primio k znanju.

Prema prvom zaključku, Predstavnički dom je konstatovao da u ustavnom roku od 30 dana od dana izbora predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH, nije u potpunosti završen proces imenovanja Vlade FBiH kako to nalažu odredbe entitetskog ustava, odnosno nije data saglasnost na Odluku o imenovanju Vlade kako to predviđaju rokovi propisani Ustavom.

Drugim usvojenim zaključkom poslanici su izrazili opredjeljenje da se što prije formira nova Vlada i pozvali su sve učesnike u ovom procesu da se hitno iznađe rješenje za ovo pitanje da bi se ispoštovala ustavnost i zakonitost rada izvršne vlasti u Federaciji BiH.

Sve to zaključili su imajući u vidu istaknuto mjesto koje imaju izbori prema Općem okvirnom sporazumu za mir u BiH i uložene napore međunarodne zajednice da bi se osigurala provedba rezultata izbora održanih 2. oktobra prošle godine, a uvažavajući činjenicu da sadašnja Vlada, kako je navedeno, radi godinama u tehničkom mandatu i nije u mogućnosti provoditi reformske procese.

Ova dva zaključka usvojena su na prijedlog poslanika koji dolaze iz stranaka HDZ BiH, SDP BiH, Naša stranka, Narod i pravda, Narodni evropski savez, Pokret demokratske akcije i Bh.inicijativa-Kasumović Fuad.

Zaključke, koji su također usvojeni, predložili su poslanici Stranke za BiH i Narodnog evropskog saveza, po kojima Predstavnički dom zadužuje Ustavnu komisiju da u roku od 15 dana razmotri postojeći ustavni sistem i inicira usklađivanje ili izmjenu ustavnih odredbi za izbor Vlade FBiH, nakon promjena koje su nastale donošenjem amandmana na Ustav FBiH od strane visokog predstavnika Christiana Schmidta, a sve radi postizanja ustavnog rješenja koje će omogućiti imenovanje i potvrđivanje Vlade sadašnjem, kao i svakom narednom sazivu Parlamenta FBiH.

Poslanički klubovi Stranke za BiH i NES-a smatraju da se mora preuzeti odgovornost i iskoristiti mogućnost da se, u skladu sa Ustavom FBiH, usaglase i predlože i u poslovničkoj proceduri rasprave i usvoje “neophodni amandmani kojima će se postići efikasnost, funkcionalnost i harmoniziranost ustavnog sistema”.

Na prijedlog Kluba SDA na sjednici je usvojena i Deklaracija Predstavničkog doma o neprihvatanju najavljenog prijedloga OHR-a za izmjene Ustava FBiH i drugih zakonskih ili podzakonskih akata sa ciljem produbljenja etničkih podjela i diskriminacije kroz izborni proces.

Usvajanjem ove Deklaracije Predstavnički dom poziva visokog predstavnika da odustane od nametanja odluke kojom bi bio prekršen Ustav FBiH.

Uz to Predstavnički dom je, po ovoj deklaraciji, osudio “kontinuirane tendencije i političke prijedloge i inicijative, bez obzira dolazile one iznutra ili van BiH, čiji je cilj da imaju uspostavu sistema etno-teritorijalne supremacije i obespravljenja manjinski zastupljenih etničkih skupina na pojedinim dijelovima državne teritorije i teritorije Federacije BiH, a koje dugoročno vode do rušenja ustavnog poretka države BiH”.

Današnja vanredna sjednica Predstavničkog doma održala se da bi se ispoštovao Ustavom FBiH zagarantovan rok, koji ističe danas u ponoć, za formiranje Vlade FBiH.

Nakon što je predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara donijela Odluku o imenovanju Vlade FBiH 30. marta, na tu odluku dao je saglasnost potpredsjednik Federacije Igor Stojanović, dok svoj potpis nije dao potpredsjednik Refik Lendo.

Na osnovu toga, odnosno bez saglasnosti drugog potpredsjednika, a u skladu sa Ustavom FBiH, ta Odluka se nije mogla poslati Predstavničkom domu na potvrđivanje, te Vlada Federacije nije imenovana u predviđenom roku.

Tako je Predstavnički dom odlučio da zakaže današnju vanrednu sjednicu kako bi razmotrio Informaciju o Odluci o imenovanju premijera Vlade, zamjenika premijera i ministara u Vladi Federacije BiH i donio je navedene zaključke i deklaraciju.

O datumu naredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH javnost će biti blagovremeno informisana, piše Fena.