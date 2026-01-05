Prekidi u snabdijevanju električnom energijom zabilježeni su na više područja u Bosni i Hercegovini usljed intenzivnih snježnih padavina i povećanih snježnih nanosa, saopćila je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Ekipe na terenu intenzivno rade na otklanjanju kvarova i normalizaciji snabdijevanja, iako vremenski uslovi i konfiguracija terena dodatno otežavaju izvođenje radova.

Iz Elektroprivrede BiH navode da su snježne padavine prouzrokovale poremećaje u snabdijevanju električnom energijom na područjima koja su u njihovoj nadležnosti. Ipak, ističu da je broj kvarova na mreži i prekida u napajanju, imajući u vidu intenzitet padavina, znatno manji nego što je to moglo biti očekivano. Kao razlog navode preventivne aktivnosti koje su ranije provedene na kritičnim tačkama elektroenergetske mreže, a koje su locirane tokom nevremena u novembru prošle godine.

Trenutno je, zbog kvarova na ukupno 31 dalekovodu, najkritičnija situacija u Tuzlanskom kantonu, gdje je bez električne energije više od 29 hiljada potrošača. Posebno teško stanje zabilježeno je na području Živinica, gdje je bez napajanja više od 11 hiljada korisnika. U Lukavcu i Srebreniku bez električne energije je oko 10 hiljada potrošača, što dodatno opterećuje ionako složenu situaciju na terenu.

Tokom noći i jutarnjih sati zabilježen je i porast broja kvarova u Zeničko-dobojskom kantonu. Problemi u snabdijevanju električnom energijom evidentirani su u Tešnju, Zavidovićima, Kaknju, Visokom, Olovu i Varešu, zbog čega je bez napajanja više od 15 hiljada potrošača. Prema dostupnim informacijama, najkritičnija situacija je u Kaknju i na području Olova, gdje su kvarovi izazvali veće i dugotrajnije prekide.

Uzrok prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Gornjeg Vakufa, u Srednjobosanskom kantonu, je kvar na 110 kV dalekovodu koji je u nadležnosti Elektroprijenosa BiH. Pored Gornjeg Vakufa, prekidi u napajanju i otežano snabdijevanje zabilježeni su i u Travniku, Busovači i Kiseljaku. Bez električne energije su i kupci u Ostrošcu, Buturović Polju i Jablanici, na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kvarovi na elektroenergetskoj mreži uzrokovali su prekide u snabdijevanju i u Unsko-sanskom kantonu, Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, kao i u Kantonu Sarajevo, čime su vremenske neprilike zahvatile gotovo cijelu teritoriju Federacije BiH.

Elektromonterske ekipe svih podružnica Elektroprivrede BiH intenzivno rade na terenu s ciljem što bržeg otklanjanja kvarova i normalizacije snabdijevanja električnom energijom. Kao dodatnu otežavajuću okolnost navode nepristupačan teren, snježne nanose i složenu konfiguraciju pojedinih područja, zbog čega sanacija kvarova u nekim slučajevima traje duže nego uobičajeno.

S obzirom na to da je prognoziran nastavak snježnih padavina, iz Elektroprivrede BiH upozoravaju da bi moglo doći do novih prekida u snabdijevanju električnom energijom, te pozivaju kupce na strpljenje i razumijevanje dok se ne uspostavi potpuna stabilnost elektroenergetskog sistema