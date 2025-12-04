Preminuo prošle sedmice: Ko je bio Kevin Curtis i zašto mu dugujemo počast?

Kevin Curtis, dugogodišnji istražitelj Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY), preminuo je 28. novembra u Rijeci. Curtis je tokom svoje karijere bio uključen u neke od najznačajnijih operacija Tribunala, među kojima su preuzimanje Slobodana Miloševića nakon njegovog izručenja te hapšenje bivšeg vukovarskog gradonačelnika Slavka Dokmanovića.

Curtis je u ICTY stigao 1995. godine, a njegov rad bio je vezan za operativne zadatke na terenu. Kada je Srbija odlučila izručiti Miloševića, upravo je on preuzeo zadatak da osigura transport optuženog iz Beograda do pritvorske jedinice u Scheveningenu. U ranijim intervjuima govorio je o detaljima tog dana, opisujući da je Milošević u početku djelovao iznenađeno i odbijao komunicirati na engleskom jeziku, iako ga je kasnije tečno koristio tokom leta.

Prisjetio se i trenutka kada je morao izvršiti sigurnosnu provjeru prije polijetanja, ističući da je bivši predsjednik Srbije negodovao, ali da je procedura morala biti ispoštovana. Tek nakon polijetanja razgovor se opustio, a Curtis je opisao i epizodu u kojoj je Milošević insistirao na pušenju u helikopteru.

Posljednji ispraćaj Kevina Curtisa bit će održan u petak na zagrebačkom Mirogoju. Porodica je zamolila da se, umjesto cvijeća i vijenaca, donacije uplate Društvu za zaštitu životinja Rijeka ili Azilu za nezbrinute pse Rijeka – Viškovo.