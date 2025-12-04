Preminuo prošle sedmice: Ko je bio Kevin Curtis i zašto mu dugujemo počast?

Selma Jatić
Kevin Curtis, dugogodišnji istražitelj Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Kevin Curtis, dugogodišnji istražitelj Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY), preminuo je 28. novembra u Rijeci. Curtis je tokom svoje karijere bio uključen u neke od najznačajnijih operacija Tribunala, među kojima su preuzimanje Slobodana Miloševića nakon njegovog izručenja te hapšenje bivšeg vukovarskog gradonačelnika Slavka Dokmanovića.

Curtis je u ICTY stigao 1995. godine, a njegov rad bio je vezan za operativne zadatke na terenu. Kada je Srbija odlučila izručiti Miloševića, upravo je on preuzeo zadatak da osigura transport optuženog iz Beograda do pritvorske jedinice u Scheveningenu. U ranijim intervjuima govorio je o detaljima tog dana, opisujući da je Milošević u početku djelovao iznenađeno i odbijao komunicirati na engleskom jeziku, iako ga je kasnije tečno koristio tokom leta.

Prisjetio se i trenutka kada je morao izvršiti sigurnosnu provjeru prije polijetanja, ističući da je bivši predsjednik Srbije negodovao, ali da je procedura morala biti ispoštovana. Tek nakon polijetanja razgovor se opustio, a Curtis je opisao i epizodu u kojoj je Milošević insistirao na pušenju u helikopteru.

Posljednji ispraćaj Kevina Curtisa bit će održan u petak na zagrebačkom Mirogoju. Porodica je zamolila da se, umjesto cvijeća i vijenaca, donacije uplate Društvu za zaštitu životinja Rijeka ili Azilu za nezbrinute pse Rijeka – Viškovo.

 

